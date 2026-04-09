Emanuel Pârvu va ajunge printre cineaștii de top la Marché du Film. Regizorul român, invitat să își prezinte noul proiect la Cannes

Regizorul Emanuel Pârvu se numără printre cei opt cineaşti selectaţi să își prezinte următorul proiect de film la Investors Circle, program care face parte din Marché du Film de la Festivalul de la Cannes.

Ajunsă la cea de-a patra ediţie, iniţiativa oferă regizorilor cu filme în dezvoltare şansa de a-şi arăta proiectele într-un cadru exclusiv şi de a atrage finanţare din partea unui grup restrâns de investitori.

Programul se concentrează pe talente cu voci distinctive, proiecte diverse ca gen şi buget, alese pentru ambiţia creativă şi potenţialul de investiţie.

Selecţia din acest an îl include pe Emanuel Pârvu alături de Magnus Von Horn, Juho Kuosmanen, Atsuko Hirayanagi, Felipe Gálvez, Carine Tardieu, Ismaël El Iraki şi Noé Debré.

Emanuel Pârvu a fost prezent şi în competiţia oficială de la Cannes în 2024 cu filmul Trei kilometri până la capătul lumii, produs de FAMart şi distins cu Queer Palm. Producătorul filmului este Miruna Berescu.

Filmul românesc Trei kilometri până la capătul lumii, regizat de Emanuel Pârvu, a câștigat Queer Palm la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, premiu acordat anual unui lungmetraj care explorează teme sau personaje LGBT.

Pelicula urmărește povestea lui Adi, un adolescent de 17 ani care își petrece vacanța de vară în satul natal din Delta Dunării. O noapte violentă schimbă complet echilibrul vieții sale, iar relațiile cu părinții și comunitatea sunt date peste cap, dezvăluind tensiunile ascunse din aparenta liniște a satului.

Regizorul Emanuel Pârvu, care joacă și în film, spune că a dorit să aducă în prim-plan societatea românească prin personaje simbolice.

„Avem biserica cu preotul, legea cu polițistul și mica societate cu familia. Mama reprezintă societatea în ansamblu, iar tatăl, sfera familiei”, spunea el în 2024z

Juriul Queer Palm a fost prezidat acum doi ani de regizorul belgian Lukas Dhont, cunoscut pentru Close și Girl, care a ales câștigătorul dintre 18 lungmetraje din toate secțiunile festivalului.