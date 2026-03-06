Monden

Peter Jackson, superstarul Stăpânul Inelelor, va fi onorat la Cannes

Peter Jackson/ Sursa foto Wikipedia
Cineastul neozeelandez Peter Jackson, celebru pentru francizele „Stăpânul Inelelor” și „King Kong”, va fi onorat cu un Palme d’Or onorific la ceremonia de deschidere a celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, programată între 12 și 23 mai, au anunțat joi organizatorii. Această distincție recunoaște contribuția sa remarcabilă la cinematografie și impactul său asupra genului fantasy.

Peter Jackson va fi onorat la Cannes

Regizorul, în vârstă de 64 de ani, a declarat într-un comunicat oficial că primirea acestui premiu va reprezenta „unul dintre cele mai importante momente din cariera sa”.

Jackson a devenit cunoscut la nivel internațional în 2001, când, cu șapte luni înainte de lansarea oficială, au fost prezentate primele imagini din „Stăpânul Inelelor: Frăția Inelului” la Palais des Festivals din Cannes. Acea proiecție de 26 de minute a marcat începutul unei francize cinematografice legendare, care a câștigat 17 premii Oscar și a consolidat adaptările cinematografice ale operelor lui J.R.R. Tolkien.

Palme d'Or

„Un regizor cu o creativitate nemărginită”

Iris Knobloch, președinta festivalului, a subliniat că Jackson este „un regizor cu o creativitate nemărginită, care a adus genului fantasy eroic recunoașterea și prestigiul pe care le merită”. Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, a completat că „marca sa distinctivă constă în cinematografia excesului și în arta sa de divertisment total, definind clar o epocă înainte și după Peter Jackson”.

În ultimul deceniu, Jackson nu a mai produs filme de ficțiune, concentrându-se pe documentare și pe proiecte mai personale, după pierderea prematură a directorului său de imagine, Andrew Lesnie, eveniment care „mi-a schimbat calea creativă”, a explicat regizorul într-un videoclip recent.

Premiul Palme d’Or onorific este oferit anual

Premiul Palme d’Or onorific este oferit anual unor personalități marcante din cinematografie. Anul trecut, actorul american Robert De Niro a primit această distincție, prezentat de Leonardo DiCaprio, și a ținut un discurs memorabil în care a criticat politica Statelor Unite sub administrația lui Donald Trump.

În acest context, Jackson se alătură unui grup select de artiști recunoscuți pentru contribuția lor excepțională la arta cinematografică și influența lor culturală.

