International O navă rusească de la Marea Neagră, atacată de Ucraina







Forţele serviciilor de informaţii militare ucrainene (GUR) au lansat, miercuri, un atac cu dronă asupra navei rusești MPSV07, parte a Flotei de la Marea Neagră, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari. „În urma atacului, sistemele de informații ale navei ruse au fost distruse”, a anunțat GUR, într-un comunicat.

Nava MPSV07 a fost urmărită și lovită în timp ce efectua misiuni de recunoaștere și patrulare în golful Novorossiysk, în apropierea regiunii Krasnodar Krai din Rusia, unde se află în prezent baza Flotei Mării Negre, potrivit kyivindependent.com.

„În urma atacului, sistemele de informații ale navei rusești au fost distruse, iar nava a fost avariată și trimisă pentru reparații costisitoare”, a declarat GUR în comunicat.

Nava vizată, cu un preț estimat de 60 de milioane de dolari, a fost dată în folosință în 2015, a declarat GUR.

GUR afirmă că Rusia deține patru nave de acest tip. În schimb, alte surse citate de kyivindependent.com indică existența a cinci nave multifuncționale de salvare din proiectul MPSV07, iar o a șasea se află în construcție.

The warriors from the @DI_Ukraine struck a russian Black Sea Fleet ship near Novorossiysk. It is Project MPSV07 multifunctional vessel worth $60 million, that was commissioned in 2015. pic.twitter.com/5nV0okaxBN — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 11, 2025

Una dintre acestea este Spasatel Demidov, livrată în 2015 și înregistrată în portul Novorossiysk. Conform serviciilor de urmărire maritimă, ultima sa poziție cunoscută a fost recepționată acum 77 de zile, la nord de Peninsula Kola din Marea Barents.

Un purtător de cuvânt al GUR a declarat pentru Kyiv Independent că numele navei țintite urmează să fie identificat.

Proiectul MPSV07 este echipat cu sisteme de scufundare, vehicule telecomandate, un sonar cu scanare laterală și echipamente electronice de informații.

În ultimele săptămâni, forțele speciale GUR au intensificat atacurile împotriva obiectivelor militare rusești din regiunea Mării Negre, inclusiv din Crimeea ocupată. Cel mai recent atac a fost asupra a două stații radar aparținând sistemului de apărare aeriană al Rusiei.

Folosind drone și rachete, Ucraina ar fi distrus sau avariat o treime din flota rusă din Marea Neagră în timpul războiului.