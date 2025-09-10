International Grupul de prietenie România-SUA, relansat la Capitoliu







Un eveniment cu o puternică încărcătură diplomatică a avut loc marți, 9 septembrie 2025, la Washington, în inima Congresului american, potrivit Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.

Grupul de prietenie România-SUA a fost relansat oficial în cadrul unei recepții găzduite în clădirea Capitoliului, cu participarea unor membri influenți ai Camerei Reprezentanților.

Demersul, salutat de ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, reprezintă un semnal important privind consolidarea parteneriatului strategic, în special pe teme de securitate, profil energetic și cooperare militară.

Relansarea Grupului de prietenie România-SUA marchează începutul unei noi etape în cea de-a 119-a legislatură a Congresului Statelor Unite.

Evenimentul, organizat în colaborare cu Ambasada României, a reunit membri cheie ai Camerei Reprezentanților, care și-au reafirmat angajamentul față de consolidarea relației bilaterale.

Noii co-președinți ai grupului, congressmanii Mike Turner (Ohio) și Tom Suozzi (New York), au subliniat importanța dialogului continuu și a cooperării concrete.

Aceștia au arătat că România rămâne un aliat de încredere, capabil să facă față provocărilor internaționale alături de SUA, prin întărirea securității regionale, extinderea cooperării economice și sprijinirea valorilor democratice.

Recepția de la Capitoliu a fost onorată de prezența unor nume sonore din Congresul american, între care Brian Mast, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, precum și reprezentanți ai mai multor state americane.

Intervențiile lor au pus accent pe statutul României ca pilon de stabilitate la Marea Neagră, într-un context geopolitic tensionat.

Mai mulți membri ai Congresului au condamnat public încercările Rusiei de a destabiliza România și Republica Moldova prin dezinformare și propagandă.

În același timp, s-a subliniat că România joacă un rol esențial în politica energetică europeană, prin diversificarea resurselor și prin proiecte comune în domeniul nuclear și al gazelor naturale.

Ambasadorul Andrei Muraru a punctat, în discursul său, că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite a împlinit 28 de ani și acoperă domenii extinse: apărare, economie, energie și schimburi interumane.

El a amintit, de asemenea, angajamentul României de a îndeplini cerințele tehnice pentru includerea în programul Visa Waiver.

Relansarea Grupului de prietenie România-SUA transmite un mesaj puternic la nivel internațional: Washingtonul își reafirmă încrederea în parteneriatul cu Bucureștiul.

Din perspectivă economică și energetică, deschiderea oferită de acest cadru legislativ ar putea aduce investiții suplimentare și proiecte comune în regiunea Mării Negre.

Pe plan politic, evenimentul întărește vocea României în cadrul NATO și al Uniunii Europene, mai ales în privința gestionării securității regionale și a sprijinului pentru Republica Moldova.

Din punct de vedere social, mesajul americanilor confirmă că prietenia dintre cele două state rămâne un reper de stabilitate, iar aspirația României de a adera la Visa Waiver capătă un nou impuls.