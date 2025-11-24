Adrian Severin, despre planurile de pace în Ucraina: Planul american protejează România, nu o vulnerabilizează

Robert Turcescu și invitatul său, fostul europarlamentar Adrian Severin, au vorbit în podcastu Hai Live, despre negocierile de pace din Ucraina, la o zi după întâlnirile de la Geneva între reprezentanți ai Statelor Unite, Ucrainei și Europei. Discuțiile au vizat planul american în 28 de puncte, criticat de europeni, și implicațiile sale strategice pentru regiune.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat progresele în negocieri, dar a subliniat că „este nevoie de mult mai mult” pentru o pace reală cu Rusia, descriind situația Ucrainei drept un „moment critic”. În schimb, Kremlinul a transmis că nu a primit oficial nicio informație despre negocieri. ”Noi n-am primit încă nimic în mod oficial”, a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, într-un briefing de presă.

Robert Turcescu a prezentat planul american în 28 de puncte, menționând că acesta a fost deja criticat de europeni pentru că ar prelua revendicări ruse, cum ar fi cedarea unor teritorii ucrainene și limitarea armatei Ucrainei fără armistițiu prealabil.

Adrian Severin a catalogat planul drept „foarte bun, foarte rezonabil și o bază pentru negocieri”. El a explicat că documentul reflectă realitatea poziției Occidentului:

America este cea care trebuie să negocieze cu Rusia. Rusia a declanșat operațiunea militară, iar SUA trebuie să gestioneze pacea. Ucraina este undeva prinsă la mijloc, este o victimă, iar liderii ucraineni poartă și ei vina lor, dar realitatea geopolitică nu poate fi ignorată.

Severin a amintit și de o experiență personală în războiul din Vietnam, ilustrându-și reflecția asupra conflictelor: „A face război pentru pace este ca și cum ai face sex pentru virginitate.”

Fostul europarlamentar a mai spus că planul american acceptă implicit că Occidentul nu a câștigat această bătălie: „Din fiecare din cele 28 de puncte se vede că discutăm cu Rusia din poziția noastră reală, nefericită, nedorită, dar reală. Superioritatea morală de care vorbim nu ne ajută dacă nu recunoaștem adevărul: Occidentul a pierdut această bătălie.”

Potrivit lui Severin, planul american limitează dimensiunea armatei ucrainene, ceea ce este în avantajul României: „O armată ucraineană mai puțin dezvoltată înseamnă un vecin mai puțin puternic, iar frontierele noastre sunt mai sigure. Planul oprește avansul Rusiei la Nipru, ceea ce ne protejează indirect granițele.”

Severin a explicat opoziția Europei: „Europa încearcă să-și salveze fața, prezentându-se ca învingătoare. Nu vor să recunoască că întreaga Europă a fost aruncată într-o aventură din care a ajuns în genunchi.” În plus, a existat o motivație financiară: „Cheltuielile și investițiile au fost masive și acum liderii europeni trebuie să răspundă pentru ele.”

Fostul europarlamentar a criticat declarațiile europene prin care se susține că Ucraina nu trebuie să cedeze teritorii: „Aceasta este o combinație de țâfnoșenie maximă și ambiguități constructive. Se încearcă impunerea unui plan moral, dar realitatea geopolitică este alta.”

Severin a subliniat că Statele Unite au adoptat poziția că negocierile trebuie să fie purtate direct cu Rusia: „Dacă America spune că ea conduce negocierile și Europa face doar observații, atunci Europa trebuie să cedeze. Nu poate continua războiul singură cu Ucraina.”

El a mai precizat că Ucraina nu poate refuza planul american: „Acceptul sau refuzul Ucrainei sunt doar pentru consum public. În realitate, negocierile se poartă între SUA și Rusia. Europa poate doar să submineze acest proces, dar nu are resurse să-l controleze.”

Severin a explicat și beneficiile pentru România: „Planul american convine României. Reducerea efectivelor militare ucrainene și oprirea avansului Rusiei la Nipru asigură un echilibru de putere favorabil României. Nu vom avea un vecin militar excesiv de puternic și frontierele noastre vor fi mai sigure.”

El a adăugat că un vecin slab, dar supravegheat de o mare putere, este preferabil unui vecin puternic: „Întotdeauna este mai sigur să ai un vecin sub control indirect decât unul imprevizibil și puternic.”

În opinia lui Severin, succesul negocierilor depinde de recunoașterea realității și de asumarea rolului de lider de către SUA, în timp ce Uniunea Europeană are o influență secundară: „Dacă nu recunoaștem adevărul și nu acceptăm poziția reală, orice efort de pace va fi compromis”. El a concluzionat că planul american este „singura platformă viabilă pentru negocierea păcii, fără a pune în pericol interesele României sau echilibrul regional”.