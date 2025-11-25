International

Trump, acuzat că favorizează Rusia în negocierile pentru Ucraina. Reacția Casei Albe

Comentează știrea
Trump, acuzat că favorizează Rusia în negocierile pentru Ucraina. Reacția Casei AlbeSursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a calificat luni drept „complet eronată” ideea că președintele american Donald Trump și administrația sa favorizează Rusia în discuțiile pentru a încheia conflictul din Ucraina.

„Ideea că Statele Unite ale Americii nu ar fi angajate în mod egal cu ambele părți în încheierea războiului este total și complet eronată”, a declarat Leavitt, potrivit AFP.

Potrivit unui responsabil informat despre negocierile de duminică de la Geneva, Statele Unite au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile lor menite să pună capăt războiului cu Rusia. Deși presiunea americană s-a atenuat pe parcursul întâlnirii, responsabilul a menționat că o „presiune globală” continuă să existe.

Planul american și reacțiile Ucrainei și Europei

Hartă Ucraina

Hartă Ucraina/ sursa foto: captură video

SUA au propus un plan în 28 de puncte pentru încheierea conflictului ruso-ucrainean, însă acesta a fost primit cu reacții negative de Ucraina și de susținătorii săi europeni. În prezent, aceștia negociază cu Washingtonul revizuirea planului și au prezentat o contrapropunere.

Plata pensiilor în decembrie 2025 și schimbările din 2026. Ce rămâne și ce se taie
Plata pensiilor în decembrie 2025 și schimbările din 2026. Ce rămâne și ce se taie
Sectorul în care salariile ajung la mii de euro, afectat de criza de personal: Nu mai vrea nimeni să muncească
Sectorul în care salariile ajung la mii de euro, afectat de criza de personal: Nu mai vrea nimeni să muncească

În urma negocierilor de la Geneva, SUA și Ucraina au emis o declarație comună în care afirmă că au elaborat „un cadru de pace rafinat”, fără a oferi detalii concrete despre conținutul acestuia.

Principalele prevederi ale planului inițial

Versiunea inițială a planului american propune ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas, care, împreună cu peninsula Crimeea, ar fi recunoscute de facto ca teritorii rusești. Zonele din Donbas cedate Rusiei, dar care nu se află sub controlul acesteia, ar deveni zone tampon demilitarizate. Provinciile Herson și Zaporojie din sud și sud-est ar fi împărțite de facto de-a lungul liniei actuale a frontului, care ar urma să fie înghețată. În schimb, Rusia ar urma să se retragă din provinciile Dnipropetrovsk și Harkov, aflate în prezent sub ocupare parțială.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:29 - Plata pensiilor în decembrie 2025 și schimbările din 2026. Ce rămâne și ce se taie
08:21 - Sectorul în care salariile ajung la mii de euro, afectat de criza de personal: Nu mai vrea nimeni să muncească
08:12 - Trump, prins între Moscova, Kiev și aliații europeni. Cum a apărut „Planul în 28 de puncte” pentru Ucraina. WSJ
08:01 - Descinderi de amploare în Suceava. Ruși și ucraineni ar fi obținut acte false românești
07:51 - Misterul unor documente pierdute sau povestea de viaţă a raiderului nr.1 din CSI. Cum şi-a construit Veaceslav Platon...
07:43 - Studiile din străinătate, recunoscute mai ușor în România. Ce prevăd noile ordine

HAI România!

E război pe pace. Hai LIVE cu Turcescu
E război pe pace. Hai LIVE cu Turcescu
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”

Proiecte speciale