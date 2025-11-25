Trump, acuzat că favorizează Rusia în negocierile pentru Ucraina. Reacția Casei Albe

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a calificat luni drept „complet eronată” ideea că președintele american Donald Trump și administrația sa favorizează Rusia în discuțiile pentru a încheia conflictul din Ucraina.

„Ideea că Statele Unite ale Americii nu ar fi angajate în mod egal cu ambele părți în încheierea războiului este total și complet eronată”, a declarat Leavitt, potrivit AFP.

Potrivit unui responsabil informat despre negocierile de duminică de la Geneva, Statele Unite au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile lor menite să pună capăt războiului cu Rusia. Deși presiunea americană s-a atenuat pe parcursul întâlnirii, responsabilul a menționat că o „presiune globală” continuă să existe.

SUA au propus un plan în 28 de puncte pentru încheierea conflictului ruso-ucrainean, însă acesta a fost primit cu reacții negative de Ucraina și de susținătorii săi europeni. În prezent, aceștia negociază cu Washingtonul revizuirea planului și au prezentat o contrapropunere.

În urma negocierilor de la Geneva, SUA și Ucraina au emis o declarație comună în care afirmă că au elaborat „un cadru de pace rafinat”, fără a oferi detalii concrete despre conținutul acestuia.

Versiunea inițială a planului american propune ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas, care, împreună cu peninsula Crimeea, ar fi recunoscute de facto ca teritorii rusești. Zonele din Donbas cedate Rusiei, dar care nu se află sub controlul acesteia, ar deveni zone tampon demilitarizate. Provinciile Herson și Zaporojie din sud și sud-est ar fi împărțite de facto de-a lungul liniei actuale a frontului, care ar urma să fie înghețată. În schimb, Rusia ar urma să se retragă din provinciile Dnipropetrovsk și Harkov, aflate în prezent sub ocupare parțială.