Trump anunță că s-ar putea întâmpla „ceva bun” pentru Ucraina, în timp ce liderii Europei își caută o voce proprie în negocieri

Discuțiile cu privire la planul de pace pentru Ucraina par să avanseze, potrivit președintelui american Donald Trump, deși delegațiile americană și ucraineană au plecat de la Geneva, iar liderii europeni încă își caută o voce proprie pentru aceste negocieri. Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a precizat liniile roșii pentru orice fel de negocieri de pace.

Președintele SUA, Donald Trump, s-a arătat încrezător într-un progres al procesului de negociere pentru pacea din Ucraina.

„Este oare posibil să se facă progrese mari în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun. DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE AMERICA!”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Declarația sa a venit după ce s-a aflat că discuțiile de la Geneva s-au încheiat după o zi intensă de diplomație duminică, iar toți negociatorii importanți au părăsit orașul elvețian. Marco Rubio a plecat încă de duminică seară, iar delegația ucraineană s-a întors și ea la Kiev, potrivit presei de stat ucrainene.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat după întâlnire că eforturile pentru o propunere de pace - un „document viu”, cum l-a numit el - au fost un proces care s-a aflat în lucru timp de trei săptămâni înainte de discuțiile la nivel înalt și va continua în afara Genevei.

„Avem tot felul de oameni la nivel tehnic care lucrează cu normă întreagă la acest plan”, a declarat Rubio presei, înainte de a pleca din Elveția.

„Există o serie de aspecte tehnice de la care așteptăm răspunsuri sau sugestii în următoarele 24 de ore. Deci, acesta este un proces continuu.”

Ideea SUA a fost ca numele mari să se întâlnească la aceeași masă duminică pentru a încerca să „rezolve” unele probleme, iar secretarul de stat american a spus că s-au făcut „progrese mari”.

Cei implicați în discuțiile tehnice vor raporta de acum președinților țărilor lor.

Președintele parlamentului ucrainean Ruslan Ștefanciuk a declarat că Ucraina nu va accepta recunoașterea legală a teritoriilor ocupate de Rusia, restricții asupra forțelor ucrainene sau limite privind viitoarele alianțe ale țării, în urma discursului lui Volodimir Zelenski din Parlamentul Suediei.

Ștefanciuk a descris aceste reguli ca fiind unele pe care „nimeni nu le poate încălca” în negocierile de pace.

La rândul său, Zelenski a spus în fața Parlamentului din Suedia că aderarea Ucrainei la UE și NATO trebuie să facă parte din orice plan de pace.

El spune că „principala problemă” cu care se confruntă negocierile de pace este cererea lui Vladimir Putin de recunoaștere legală a teritoriului pe care l-a „furat” de la Ucraina.

„Acest lucru ar încălca principiul integrității teritoriale și al suveranității”, le-a spus el parlamentarilor, insistând că „granițele nu pot fi schimbate prin forță”.

Putin dorește acest lucru „nu doar de la Ucraina, ci de la întreaga lume și este foarte periculos”. „Mențineți presiunea asupra Rusiei. Rusia încă ucide oameni”, a mai spus el.

Zelenski a adăugat că, în timpul discuțiilor de până acum, au reușit să mențină pe masă „puncte foarte sensibile”, inclusiv eliberarea tuturor prizonierilor de război ucraineni și returnarea copiilor ucraineni răpiți.

Dar spune că mai sunt multe de făcut și solicită decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate. „Agresorul trebuie să plătească integral pentru războiul pe care l-a început”, a adăugat Zelenski.

În seria de întâlniri și discuții pe care le-au avut de la apariția planului de pace în 28 de puncte, țările europene s-au chinuit să proiecteze o voce convingătoare în procesul condus de SUA, comentează BBC. Ucraina speră ca relațiile personale ale anumitor lideri europeni cu Trump să îi aducă beneficii.

Liderii UE se întâlnesc luni cu liderii africani în Angola, ceea ce ar putea întări sentimentul că sunt departe de negocierile cruciale privitoare la Ucraina.

În weekend, președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat că Rusia ar putea invada din nou Ucraina dacă Zelenski este împins să își reducă dimensiunea armatei.

Iar cancelarul Friedrich Merz al Germaniei a declarat că i-a subliniat președintelui Trump, într-o convorbire telefonică, consecințele grave pentru întreaga Europă dacă Ucraina s-ar prăbuși în urma înfrângerii din război.

Președintele Alexander Stubb al Finlandei, partenerul de golf al lui Trump, a scris pe Twitter despre „probleme majore” care trebuie rezolvate și a spus că a fost în contact cu Zelenski. Dar a avertizat SUA că membrii UE și NATO vor lua „o cale separată” pentru a discuta aspecte care îi afectează direct.

Kremlinul a declarat că nu a primit deocamdată un plan de pace actualizat, în urma discuțiilor de weekend dintre oficialii americani și ucraineni de la Geneva.

Secretarul de presă al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că administrația rusă a urmărit discuțiile și înțelege că au fost făcute „unele ajustări” la planurile de pace pe care Rusia le primise anterior.

„Până acum, nu am primit nimic oficial”, a adăugat Peskov, care a spus, de asemenea, că nu există planuri pentru discuții între Rusia și o delegație americană despre Ucraina în această săptămână.