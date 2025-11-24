Rubio anunță progrese substanțiale după discuțiile de la Geneva privitoare la Ucraina

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-au realizat „progrese extraordinare” în discuțiile pentru finalizarea unui plan de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Însă „mai sunt multe de făcut”, a spus Rubio după întâlnirea cu negociatorii ucraineni și europeni la Geneva, Elveția.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că există „semnale că echipa președintelui Trump ne ascultă”.

Ucraina și aliații săi europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la propunerile divulgate, considerate ca favorizând Rusia și salutate de Vladimir Putin ca „baza” pentru o soluționare.

Volodimir Zelenski spusese anterior că Ucraina „s-ar putea confrunta cu o alegere foarte dificilă: fie să piardă demnitatea, fie să riște să piardă un partener cheie”.

Într-o declarație adresată reporterilor duminică seară, Rubio a declarat că echipele de negociere de la Geneva au avut o „zi foarte bună”.

El a spus că obiectivul principal a fost încercarea de a restrânge „punctele deschise” din planul american în 28 de puncte - iar părțile implicate au realizat acest lucru într-un „mod substanțial”.

Cu toate acestea, șeful diplomației americane a adăugat că orice acord final va trebui să fie convenit de președinții Ucrainei și SUA - înainte ca pachetul să fie trimis Rusiei - și că mai există câteva aspecte la care trebuie să continue să lucreze.

O declarație comună SUA-Ucraina, emisă duminică mai târziu, a precizat că ambele țări au convenit asupra unui „cadru de pace actualizat și rafinat” și că au fost de acord să „lucreze intens la propuneri comune în zilele următoare”.

Mai multe instituții media au raportat că au văzut un plan alternativ din partea aliaților europeni ai Kievului, conduși de Marea Britanie, Franța și Germania. BBC notează nu a văzut documentul, iar Rubio a negat orice informație despre existența acestuia.

Duminică, Trump i-a acuzat pe liderii Ucrainei că arată „recunoștință zero” pentru eforturile SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Președintele SUA a subliniat, de asemenea, că Europa - unde Kievul are aparent unii dintre cei mai fideli aliați ai săi - continuă să cumpere petrol din Rusia, în condițiile în care Moscova se bazează, în mare măsură, pe exporturile sale de petrol și gaze pentru a-și continua finanța războiul din Ucraina.

Trump a dat Ucrainei termen până joia viitoare pentru a ajunge la un acord cu privire la propuneri. Dar el a spus apoi că aceasta nu era „oferta sa finală” pentru Kiev, după ce aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia și-au exprimat îngrijorările.

Rubio le-a spus reporterilor duminică că este „foarte optimist că vom ajunge acolo într-un interval de timp foarte rezonabil foarte curând”, fie că era joi, în alte zile sau luni, săptămâna următoare.

Înainte de începerea discuțiilor de la Geneva, Rubio și Departamentul de Stat au fost nevoiți să insiste că planul, scurs pe scară largă, fusese elaborat de SUA. Acest lucru s-a întâmplat după ce un grup bipartizan de senatori americani a susținut că secretarul de stat le-a spus că proiectul era o „listă de dorințe” a Rusiei și nu reprezenta poziția administrației Trump.

Rubio a respins această versiune și a spus că a fost elaborat de SUA cu „contribuții” din partea Moscovei și Kievului, în timp ce un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a descris versiunea senatorilor despre conversația lor cu Rubio ca fiind „complet falsă”.