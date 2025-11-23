Ultima ofertă Trump pentru Ucraina. Rubio discută detaliile cruciale la Geneva

Secretarul de stat american Marco Rubio a aterizat duminică la Geneva, unde oficiali ucraineni, americani și europeni se reunesc pentru a discuta planul propus de președintele american Donald Trump pentru Ucraina.

Sosirea sa survine pe fondul temerilor exprimate la Kiev cu privire la o posibilă capitulare forțată, deși administrația americană susține că documentul nu reprezintă o ofertă finală. Avionul lui Rubio a aterizat puțin înainte de ora 8:30.

Oficialul american se alătură discuțiilor care au ca obiectiv evaluarea și negocierea unui plan de 28 de puncte menit să stabilească un cadru pentru încheierea conflictului, care durează de aproape patru ani de la invazia rusă.

Documentul propus de Donald Trump include mai multe puncte considerate cheie de Moscova. Printre acestea se numără cedarea unor teritorii de către Ucraina, reducerea dimensiunii armatei ucrainene și renunțarea la aderarea la NATO.

În paralel, planul prevede garanții de securitate oferite de țările occidentale pentru Kiev, cu scopul de a preveni noi atacuri ruse.

Președintele rus Vladimir Putin a salutat textul, ceea ce a intensificat îngrijorările la Kiev și în rândul aliaților europeni ai Ucrainei.

Oficialii europeni au accelerat consultările și au solicitat noi runde de negocieri, în care să fie implicați direct alături de autoritățile ucrainene, pentru a se asigura că vocea Kievului este luată în considerare.

Inițial, Donald Trump i-a oferit omologului său ucrainean Volodimir Zelenski termen până pe 27 noiembrie, ziua de Thanksgiving, pentru a răspunde propunerii.

Totuși, sâmbătă, fostul președinte a precizat că planul nu constituie „ultima sa ofertă” pentru soluționarea conflictului, lăsând deschisă posibilitatea unor ajustări sau negocieri suplimentare.

Administrația americană subliniază că planul de 28 de puncte trebuie văzut ca un cadru pentru negocieri, nu ca un acord final.

În acest context, delegațiile reunite la Geneva au misiunea de a discuta detaliile planului și de a explora căi prin care să fie protejate atât integritatea teritorială a Ucrainei, cât și interesele de securitate ale tuturor părților implicate.

Conflictul din Ucraina a atras atenția globală încă din 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia și izbucnirea violențelor în estul țării.

În prezent, implicarea Statelor Unite și a partenerilor europeni este văzută ca un factor cheie în medierea conflictului, iar planurile de pace propuse de fostul președinte american au stârnit atât speranțe, cât și temeri privind viitorul regiunii.

Discuțiile de la Geneva vor continua în zilele următoare, iar rezultatele acestora ar putea influența atât politica regională, cât și relațiile dintre Ucraina, Rusia și aliații occidentali.