Trump acuză din nou Ucraina de „ingratitudine” și Europa de afaceri cu Rusia. Cum răspund ucrainenii. Primele concluzii de la Geneva, de la Rubio și Yermak

Președintele american Donald Trump a acuzat, din nou, Ucraina, de „ingratitudine”, iar pe europeni că susțin în continuare războiul lui Putin, cumpărând petrol rusesc, potrivit unei postări pe Truth Social. În replică, atât președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cât și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rusem Umerov, au declarat că sunt recunoscători SUA și oricui ajută țara lor în acest război.

Schimbul de replici are loc în contextul discuțiilor tensionate de la Geneva cu privire la planul de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina și al controverselor SUA-UE-Regatul Unit legate de acest proiect.

„Războiul dintre Rusia și Ucraina este unul violent și teribil care, cu o CONDUCERE puternică și adecvată a SUA și Ucrainei, NU AR FI AVUT NICIODATĂ LOC.

A început cu mult înainte ca eu să preiau funcția pentru un al doilea mandat, în timpul administrației „Somnorosului” Joe Biden, și nu a făcut decât să se înrăutățească.

Dacă alegerile prezidențiale din 2020 nu ar fi fost MANIPULATE ȘI FURATE, singurul lucru la care Democrații radicali de stânga sunt buni, nu ar exista războiul Ucraina/Rusia, așa cum nu a existat, nici măcar o mențiune, în timpul primului meu mandat.

Putin nu ar fi atacat niciodată!”, a scris președintele Trump pe Truth Social.

El a continuat cu o serie de acuzații la adresa predecesorului său la Casa Albă, Joe Biden, dar nici acestea nu sunt ceva nou.

„Abia când l-a văzut pe „Somnorosul Joe” în acțiune, a spus: „Acum este șansa mea!”

Restul este istorie și așa continuă.

AM MOȘTENIT UN RĂZBOI CARE N-AR FI TREBUI SĂ SE ÎNTEMPLE NICIODATĂ, UN RĂZBOI CARE ESTE UN PĂGUBOS PENTRU TOȚI, ÎN SPECIAL PENTRU MILIOANE DE OAMENI CARE AU MURIT ATÂT DE INUTIL”, a mai scris Trump.

„CONDUCEREA” UCRAINEI ȘI-A EXPRIMAT ZERO RECUNOȘTINȚĂ PENTRU EFORTURILE NOASTRE, IAR EUROPA CONTINUĂ SĂ CUMPĂRE PETROL DIN RUSIA.

SUA CONTINUĂ SĂ VÂNDĂ ARME DE SUMĂ URIAȘĂ CĂTRE NATO, PENTRU A FI DISTRIBUITE CĂTRE UCRAINA (JOE CEL CORUPT A DAT TOTUL, GRATUIT, GRATUIT, GRATUIT, INCLUSIV BANI „MULȚI”!).

DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNEZE TOATE VIEȚILE CARE AU FOST PIERDUTE ÎN CATASTROFA UMANĂ! Președintele DJT”, și-a încheiat postarea președintele SUA.

La scurt timp după postarea lui Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe X că a avut o conversație comună cu prim-miniștrii Croației și Luxemburgului și i-a informat despre „activitatea noastră diplomatică privind propunerea americană și întâlnirile de la Geneva”.

„Contăm pe un rezultat care va deschide calea către o pace reală și durabilă”, spune el.

El adaugă că este „recunoscător fiecărui lider și tuturor celor din întreaga lume care susțin Ucraina și pozițiile noastre de principiu”.

„Propunerile noastre actuale, deși încă nu sunt finalizate, includ multe priorități ucrainene”, a scris pe Telegram secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

„Îi apreciem partenerii noștri americani pentru că au colaborat îndeaproape cu noi pentru a înțelege preocupările noastre și a ajunge la acest punct critic și ne așteptăm să facem mai multe progrese astăzi”, a adăugat el.

Schimbul de replici între Donald Trump și liderii ucraineni vine în timp ce la Geneva este în plină desfășurare o întâlnire multipartită cu privire la planul de pace pentru Ucraina.

Din partea Statelor Unite participă Secretarul de Stat Marco Rubio, ginerele lui Trump, Jared Kushner, folosit de președinte și la negocierile acrodului de pace pentru Gaza, și trimisul special al liderului de la Casa Albă, Steve Witkoff, precum și Secretarul Armatei, Daniel Driscoll.

Delegația ucraineană este condusă de șeful de cabinet al președintelui Zelenski, Andrii Yermak.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a dat o scurtă declarație după întâlnire, alături de „mâna dreaptă” a lui Zelenski, Andrii Yermak.

Rubio a promis spune că vor reveni public peste aproximativ o oră sau două, așa că nu va răspunde la întrebări în acest moment.

Dar a spus că dorește să ofere o actualizare a situației: „Am avut probabil cea mai productivă și semnificativă întâlnire de până acum din întregul proces”, spune el.

Andrii Yermak a spus, la rândul său, că întâlnirea a fost „foarte productivă” și a adăugat că lucrurile se îndreaptă spre o „pace dreaptă și durabilă”.

Șeful de cabinet al președintelui Zelenski și-a exprimat recunoștința față de SUA, adresându-i mulțumiri personale președintelui Donald Trump.

El a adăugat că delegații vor lucra astăzi și în zilele următoare la o propunere comună cu SUA și cu aliații europeni.