Britanicii, impresionați de proiectul viitorului Aquapark de la Tășnad. O adevărată perlă a turismului geotermal

Un parc acvatic de 32 de milioane de lire sterline se va deschide într-una dintre cele mai ieftine țări din Europa, arată The Sun. Jurnaliștii britanici fac referire la Aquapark Tășnad, un proiect care ar putea de transforma zona într-o destinație importantă pentru turismul geotermal. Conform planului anunțat de autoritățile locale, acesta ar urma să fie deschis în 2028.

Complexul va avea 12 bazine de înot interioare și exterioare, iar zona de spa va include jacuzzi-uri, saune, zone de relaxare.

„Una dintre cele mai accesibile țări de vacanță din Europa, România, va găzdui o nouă atracție majoră de agrement, cu piscine, tobogane și spa-uri exclusiv pentru adulți. Apa termală utilizată va avea „efecte terapeutice speciale”, certificate de Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din București”, arată britanicii.

Aceștia le oferă turiștilor și câteva detalii legate de prețurile din România.

„România este cunoscută ca o destinație de vacanță ieftină, conform unui raport realizat de Post Office. Studiul arată că o cafea poate costa doar 2,16 lire, iar berea începând de la 1,88 lire. O masă de trei feluri pentru două persoane costă, în medie, 37,54 lire”, mai arată ei.

Britanicii spun că zborurile sunt ieftine spre această destinație.

„Călătoria către România este și ea accesibilă. Zborurile dus-întors către Cluj-Napoca – al doilea oraș ca mărime din țară – pornesc de la 27 de lire din Londra sau 34 de lire din Leeds. Alternativ, se poate zbura către București din Londra pentru 30 de lire dus-întors sau din Bristol pentru 36 de lire. Zboruri către Sibiu din Birmingham costă 32 de lire dus-întors. Începând cu 28 octombrie, Wizz Air va opera zboruri directe de la Birmingham către România, de două ori pe săptămână, marți și sâmbătă, cu bilete începând de la 17,99 lire”, mai spun britanicii.

În luna iulie 2025, Primăria Tășnad a lansat anunțul de participare pentru execuția lucrărilor la noul AquaPark Transilvania Therme. Planul privind ridicarea acestuia a fost conturat încă din 2023.

Licitația pentru atribuirea contractului este în desfășurare, iar șase asocieri de firme se află în competiție pentru realizarea lucrărilor.

Conform informațiilor de pe site-ul primăriei, printre ofertanți se numără:

Asocierea Proiect Invest (lider) cu Ansthall Accent și 3G Sport-IP;

Asocierea Construcții Bihor (lider) cu IGNA Construct și Drum Construct;

Asocierea Construcții Erbașu (lider) cu PALD Engineering și EURAS;

Asocierea MBG Group (lider) cu Drumuri Orășenești SA, ASA CONS România și Blue Ocean;

Asocierea KESZ Construcții România (lider) cu Oberhauser Invest și KESZ Epito Zrt;

Asocierea DIMEX-2000 Company (lider) cu DARO Construct și Hidro Salt B 92.

Contractul are o valoare estimată la 138 de milioane de lei (aproximativ 28 de milioane de euro, fără TVA) și prevede construirea unei clădiri principale (C1), destinată infrastructurii turistice balneare și balneoclimatice, cu un regim de înălțime S+P+E. De asemenea, va fi realizată o clădire pentru depozitarea deșeurilor (C2), o curte exterioară cu bazin în aer liber, parcări și alei pietonale.

Proiectul AquaPark Transilvania Therme ar urma să transforme orașul Tășnad într-un punct de referință pentru turismul de relaxare și tratament din România. Complexul va include spații de joacă pentru copii, restaurante, magazine și peste 400 de locuri de parcare. Autoritățile locale estimează că acesta va atrage sute de mii de vizitatori anual.