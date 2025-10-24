Elveția, destinație de muncă pentru români. Greșelile comune care pot compromite succesul

Românii care pleacă la muncă în Elveția se confruntă adesea cu probleme majore încă din primele zile, din cauza unor greșeli de început care le pot compromite șansele de integrare și angajare. Deși Elveția continuă să fie una dintre cele mai atractive destinații pentru salariile ridicate și nivelul de trai, realitatea întâmpinată la fața locului poate fi dură pentru cei nepregătiți. Un român stabilit de mai mulți ani în această țară a explicat într-un videoclip viral pe TikTok care sunt cele trei greșeli critice pe care le fac conaționalii și cum pot fi evitate.

„Ajung aici și nu au unde să stea”, avertizează el. Lipsa unei adrese stabile împiedică eliberarea permisului de ședere, document absolut necesar pentru angajare legală. Fără acest permis, contractul de muncă nu poate fi activat. În multe situații, românii ajung să locuiască temporar la prieteni sau chiar în mașină, ceea ce le afectează grav startul profesional și personal în Elveția.

„Fără un CV în format elvețian, angajatorii nici măcar nu răspund la aplicații.” Piața muncii din Elveția impune un model clar și exigent de prezentare profesională, centrat pe competențe, experiență relevantă și recomandări. Utilizarea unui CV obișnuit din România, care nu respectă acest format, reduce considerabil șansele de a primi o invitație la interviu.

Elveția funcționează pe baza a patru limbi oficiale, iar pentru a comunica cu autoritățile sau a participa la interviuri este necesară cunoașterea limbii germane, franceze sau italiene, în funcție de regiune. Mulți români ajung complet nepregătiți din acest punct de vedere. „Se blochează și renunță”, explică românul.

Autorul videoclipului precizează că, prin proiectul personal, îi sprijină pe cei interesați să evite aceste obstacole, oferind servicii de redactare a CV-ului în format elvețian, identificarea unei locuințe și ghidare în procesul birocratic local. „Dacă vii pregătit, îți începi viața aici fără stres”, afirmă el.

Așadar, cei care intenționează să muncească în Elveția trebuie să trateze acest pas ca pe o relocare planificată, nu ca pe o experiență temporară. „În Elveția, seriozitatea începe cu primul pas – felul în care te prezinți”, subliniază românul care îi ajută acum pe alții să nu repete greșelile făcute la început.