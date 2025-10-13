Ce poți face dacă angajatorul nu îți plătește salariul. Documentele care te pot ajuta să îți recuperezi banii

Întârzierea sau refuzul plății salariului sunt două dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă angajații în România. În astfel de situații, legislația le oferă dreptul de a sesiza autoritățile competente, în special Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM) sau Inspecția Muncii (IM), pentru a-și proteja drepturile salariale și a obține recuperarea sumelor restante. În situația în care problema nu se rezolvă, salariații aflați în această situație pot alege calea instanței, spune avocatul Daniel Velicu.

Salariații care se confruntă cu întârzieri de plată au mai multe modalități de a sesiza ITM. Plângerile pot fi depuse direct la sediile inspectoratelor sau transmise prin mijloace electronice, inclusiv e-mail sau fax. Înainte de a contacta autoritățile, este recomandat să încerce rezolvarea problemei direct cu angajatorul, pentru a demonstra că au făcut eforturi pentru a soluționa situația pe cale amiabilă.

Pentru a evita deplasările fizice, ITM permite și depunerea sesizărilor prin telefon, pentru a obține instrucțiuni privind transmiterea plângerii. Lista completă a contactelor pentru fiecare sediu județean poate fi consultată pe site-ul Inspecției Muncii.

„ITM poate face control și aplica amendă de 5.000–10.000 lei pentru neplata salariilor. Dacă angajatorul refuză în continuare, ITM poate sesiza Parchetul, deoarece reținerea nejustificată a salariului poate constitui infracțiune (art. 264 alin. 1 lit. e Codul muncii)”, afirmă avocatul Daniel Velicu.

Inspecția Muncii pune la dispoziția angajaților un formular electronic prin care aceștia pot semnala abuzuri sau nereguli la locul de muncă, inclusiv neplata salariilor la termen.

Formularul se găsește în secțiunea „Formular electronic pentru petiție” de pe site-ul IM și trebuie completat cu datele personale ale reclamantului, profesia și descrierea problemei.

În câmpul „Petiție”, salariații trebuie să detalieze nemulțumirea lor într-un spațiu de maximum 1.024 de caractere. Se selectează instituția competentă – fie Inspecția Muncii central, fie ITM-ul local sau ITM București. Ulterior, se introduc datele angajatorului: denumire, tip societate, cod unic de identificare fiscală, reprezentant, număr de telefon și adresa sediului sau a locului de desfășurare a activității. Formularul permite și atașarea documentelor justificative.

Potrivit OG 27/2002, termenul general de soluționare a plângerilor depuse la ITM este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire cu încă 15 zile în anumite situații. Stadiul în care se află o petiție poate fi verificat online, oferind angajaților transparență și posibilitatea de a urmări progresul soluționării.

Nerespectarea obligațiilor salariale poate avea consecințe grave. Începând cu martie 2022, conform OUG 130/2021, reținerea și neplata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale de către angajatori constituie evaziune fiscală și poate fi pedepsită cu închisoare de la unu la cinci ani.

Pentru a depune o plângere, salariații trebuie să adune dovezi privind întârzierile salariale, să completeze formularul online sau fizic cu toate informațiile relevante și să atașeze documentele justificative. Este important să păstreze o copie a sesizării și să urmărească stadiul acesteia până la soluționare.

În situația în care, angajatorul nu îți achită salariul restant nici după sesizarea făcută la ITM, următorul pas este să te adresezi instanței. Aceasta implică depunerea unei cereri de chemare în judecată, prin care soliciți recuperarea sumelor neplătite și, dacă este cazul, dobânzi sau despăgubiri pentru întârziere.

Pentru a susține cererea, salariatul trebuie să prezinte toate documentele relevante, cum ar fi contractul de muncă, fișele de pontaj sau alte dovezi privind întârzierea plății.

„Dacă angajatorul nu îți plătește salariul la timp sau deloc, legea îți oferă mai multe mijloace de protecție și acțiune, în funcție de gravitatea și durata situației. Obligația legală a angajatorului. Potrivit art. 166 din Codul muncii, salariul trebuie plătit cel puțin o dată pe lună și nu poate fi reținut sau întârziat nejustificat. Întârzierea neplății constituie încălcare gravă a contractului individual de muncă, adică a acordului dintre părți”, spune avocatul Daniel Velicu.

Legea stabilește un termen de prescripție de trei ani, calculat de la data la care salariul ar fi trebuit plătit. Respectarea acestui termen este esențială, deoarece depășirea lui poate împiedica obținerea drepturilor salariale.

„Poți introduce o cerere de chemare în judecată împotriva angajatorului pentru salariile restante, dobânda legală pentru întârziere, daune morale/materiale (dacă poți dovedi prejudiciul) si cheltuieli de judecată. Termenul de prescripție este de 3 ani de la data scadenței salariului. Nu plătești taxă de timbru în litigiile de muncă. Poți cere instanței să emită și o ordonanță de plată (procedură rapidă, se poate parcurge în câteva luni, deși legea impune 45 de zile)”, adaugă el.