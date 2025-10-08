Social

Ce salariu are un primar de comună în 2025. Bugetarii din primării câștigă mai bine decât viceprimarii

Ce salariu are un primar de comună în 2025. Bugetarii din primării câștigă mai bine decât viceprimariiSeptimiu Mărginean. Sursa foto: Facebook
Salariile primarilor din România reprezintă un subiect de interes pentru cetățeni, în special în contextul în care administrația locală gestionează fonduri publice și proiecte importante pentru comunitate. Acestea diferă considerabil în funcție de dimensiunea localității și de numărul de locuitori. Septimiu Mărginean, primarul comunei Tritenii de Jos din județul Cluj, a vorbit într-un podcast despre veniturile sale și ale colegilor din primărie. Potrivit acestuia, un consilier superior câștigă mai mult decât un viceprimar.

Ce salariu are un primar de comună în anul 2025

Conform declarației, salariul său lunar, care include partea fixă și un spor de 35% pentru proiecte europene, se ridică la 8.580 de lei. Viceprimarul comunei încasează aproximativ 6.000 de lei, iar un consilier superior depășește 7.000 de lei pe lună.

„Salariul meu, care însumează partea fixă plus cei 35% pentru proiecte europene, este de 8.580 de lei pe lună. Dacă nu mă înșel, viceprimarul are undeva în jur de 6.000 și un pic de lei, iar un consilier superior trece de 7.000 de lei. La urma urmei,  salariile noastre sunt publice și nu am nimic de ascuns legat de asta”, a spus Septimiu Mărginean, un primar din județul Cluj.

Bani

Bani. Sursa foto: Pixabay

Care sunt responsabilitățile unui edil local

Primarul unei comune nu se limitează doar la un rol administrativ, ci are un mandat care include atât planificarea și gestionarea bugetului, cât și coordonarea întregii activități a primăriei.

Printre atribuțiile principale se numără administrarea infrastructurii locale, supervizarea serviciilor publice, implementarea politicilor și hotărârilor consiliului local, dar și reprezentarea comunității în relațiile cu alte instituții publice sau private.

Finanțările obținute de la UE, pretext pentru sporuri la salariu

De asemenea, primarul are responsabilitatea de a atrage finanțări externe, fie din fonduri europene, fie din programe guvernamentale, pentru a sprijini dezvoltarea locală.

El coordonează echipa de funcționari și consilieri din primărie, asigurând buna funcționare a serviciilor publice și respectarea legislației în vigoare.

  1. Adysp spune:
    8 octombrie 2025 la 17:42

    un spor de 35% pentru proiecte europene.mah nene de unde mai scoate astia atatea sporuri peste sporuri? Ce sa mai vorbim de aia din parlament cate sporuri mai au..cata coruptia mai poate creste intr.o tara ca ro?

