Topul celor mai misterioase destinații din Europa de vizitat de Halloween. Pe primul loc, un oraș din România

Pe măsură ce se apropie Halloween-ul, serile devin mai răcoroase, iar întunericul se lasă mai devreme. Dacă plănuiți o scurtă vacanță în această perioadă, puteți alege o destinație unde atmosfera rămâne misterioasă tot timpul anului, nu doar în noaptea de Halloween, potrivit be.com.

În fruntea acestui clasament se află Sibiu, în România. La căderea nopții, acest oraș gotic se transformă într-un adevărat labirint al întunericului. Cu clădirile sale medievale și cele 13 ore de întuneric zilnic, Sibiu devine un loc în care fiecare colț de stradă pare să invite spre necunoscut, potrivit be.com.

La Sibiu, istoria se împletește cu numeroase legende locale, iar atmosfera orașului păstrează un aer misterios care amintește de poveștile vechi transmise din generație în generație.

Gdansk, Polonia, ocupă locul al doilea în acest clasament al celor mai înfricoșătoare orașe. Arhitectura sa gotică, cele șapte clădiri medievale și atmosfera deosebit de sumbră din toamnă fac din acesta o destinație cu o atmosferă înfricoșătoare.

După lăsarea serii, orașul capătă o atmosferă aparte. Străzile liniștite și înguste par să păstreze ecoul pașilor și al poveștilor vechi despre marinari și corăbii dispărute. În întuneric, locul pare desprins dintr-un alt timp, iar vizitatorii pot simți legătura dintre prezent și trecutul său misterios.

Tallinn, capitala Estoniei, este o destinație potrivită pentru cei care vor să exploreze locuri cu atmosferă medievală. Străzile pavate și lumina difuză oferă orașului un aer misterios, accentuat de nopțile lungi și de legendele care îi sporesc farmecul.

Castelul și zidurile vechi ale Tallinnului păstrează farmecul unui oraș plin de istorie. Atmosfera sa calmă și ușor misterioasă se regăsește la tot pasul, printre clădirile vechi care par să spună povești din alte timpuri.

Veneția, cu canalele sale și arhitectura gotică, oferă o atmosferă aparte în perioada Halloween-ului. Liniștea apei, ceața și străzile înguste dau orașului un aer misterios, completat de simbolul său emblematic – masca venețiană.

Veneția păstrează un farmec aparte, marcat de istorie și mister. Măștile tradiționale amintesc de vremuri trecute, iar atmosfera liniștită a orașului, cu străduțele sale înguste, adaugă un plus de mister acestui loc unic.

În Rouen, Catedrala Notre-Dame, cu turlele sale impunătoare, pare să vegheze asupra orașului ca un paznic sumbru. Aici Jeanne d'Arc și-a găsit tragicul destin, fiind arsă de vie în piața Vieux-Marché. Dacă vă aventurați pe străduțele pavate la căderea nopții, vă cuprinde un fior în momentul în care umbra înghite clădirile.

Cimitirul Aître Saint-Maclou din Rouen, locul unde au fost îngropate victimele ciumei, păstrează o atmosferă apăsătoare. Străzile pustii ale orașului, învăluite într-o ceață densă, par să facă ecou istoriei tragice a acestor suflete pierdute.