Liderul galeriei „Diabos Vermelhos”a fost găsit fără suflare în mașina sa

Sergio Caetano, liderul galeriei „Diabos Vermelhos” a Benficăi, a fost găsit fără suflare în mașina sa, împușcat în zona capului. Vehiculul era parcat lângă stadionul Da Luz, iar autoritățile portugheze au deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele incidentui, potrivit A Bola.

Potrivit sursei citate anterior, acesta fusese dat dispărut de dimineață de către familie, după ce nu a mai putut fi contactat în urma momentului în care și-a lăsat copilul la școală.

În mașina în care a fost găsită victima a fost identificată și arma folosită, iar un trecător a alertat autoritățile. Potrivit publicației Record, un alt membru din conducerea galeriei este dat dispărut, însă nu există încă informații suplimentare.

Clubul Benfica a transmis un mesaj de condoleanțe și a subliniat rolul important pe care Caetano l-a avut în rândul suporterilor.

„Devotamentul său neclintit față de club va lăsa o amprentă de neșters în istoria susținerii lui Benfica”, a transmis clubul, care și-a exprimat regretul pentru pierderea suferită de familie, apropiați și întreaga galerie.

🇵🇹 O líder da claque Diabos Vermelhos, movimento de apoio ao Benfica, foi encontrado morto a tiro junto ao Estádio da Luz na noite de sexta feira. Que a família e os amigos de Sérgio Caetano encontrem força neste momento tão duro. pic.twitter.com/6lT0xU78Zc — A Voz do Povo (@vozdopovopt) November 22, 2025

Moartea liderului suporterilor a avut loc în aceeași seară în care Benfica a jucat în Cupa Portugaliei împotriva formației Atletico, din Liga a 3-a. Echipa antrenată de Jose Mourinho a câștigat cu 2-0, prin golurile înscrise de Rios și Pavlidis în minutele 73 și 77.

În campionat, Benfica trece printr-o perioadă dificilă: se află pe locul 3, cu 25 de puncte, la șase puncte în urma liderului FC Porto și la trei de rivala Sporting. Poziția din clasament este sub presiune, deoarece Gil Vicente are 23 de puncte.

Situația este și mai dificilă în Liga Campionilor, unde Benfica, la fel ca Ajax - viitoarea adversară -, nu a obținut niciun punct în primele patru etape. După meciul de la Amsterdam, echipa va întâlni Napoli, Juventus și Real Madrid, într-o serie de partide decisive pentru parcursul său european.