Sport

Liderul galeriei „Diabos Vermelhos”a fost găsit fără suflare în mașina sa

Comentează știrea
Liderul galeriei „Diabos Vermelhos”a fost găsit fără suflare în mașina saPolitie Portugalia. Sursa foto: Facebook/PSP-Comando Distrital de Setúbal
Din cuprinsul articolului

Sergio Caetano, liderul galeriei „Diabos Vermelhos” a Benficăi, a fost găsit fără suflare în mașina sa, împușcat în zona capului. Vehiculul era parcat lângă stadionul Da Luz, iar autoritățile portugheze au deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele incidentui, potrivit A Bola.

Liderul galeriei „Diabos Vermelhos” a murit

Potrivit sursei citate anterior, acesta fusese dat dispărut de dimineață de către familie, după ce nu a mai putut fi contactat în urma momentului în care și-a lăsat copilul la școală.

În mașina în care a fost găsită victima a fost identificată și arma folosită, iar un trecător a alertat autoritățile. Potrivit publicației Record, un alt membru din conducerea galeriei este dat dispărut, însă nu există încă informații suplimentare.

Mesajul transmis de Clubul Benfica

Clubul Benfica a transmis un mesaj de condoleanțe și a subliniat rolul important pe care Caetano l-a avut în rândul suporterilor.

De la ce ar fi pornit incendiul din Sectorul 5. Explicațiile firmei care care a construit blocul
De la ce ar fi pornit incendiul din Sectorul 5. Explicațiile firmei care care a construit blocul
Claudiu Târziu, fondator al AUR, despre Anca Alexandrescu: Nu are legătură cu conservatorismul
Claudiu Târziu, fondator al AUR, despre Anca Alexandrescu: Nu are legătură cu conservatorismul

„Devotamentul său neclintit față de club va lăsa o amprentă de neșters în istoria susținerii lui Benfica”, a transmis clubul, care și-a exprimat regretul pentru pierderea suferită de familie, apropiați și întreaga galerie.

Moartea liderului suporterilor, în aceeași seară cu meciul Benfica - Atletico

Moartea liderului suporterilor a avut loc în aceeași seară în care Benfica a jucat în Cupa Portugaliei împotriva formației Atletico, din Liga a 3-a. Echipa antrenată de Jose Mourinho a câștigat cu 2-0, prin golurile înscrise de Rios și Pavlidis în minutele 73 și 77.

În campionat, Benfica trece printr-o perioadă dificilă: se află pe locul 3, cu 25 de puncte, la șase puncte în urma liderului FC Porto și la trei de rivala Sporting. Poziția din clasament este sub presiune, deoarece Gil Vicente are 23 de puncte.

Situația este și mai dificilă în Liga Campionilor, unde Benfica, la fel ca Ajax - viitoarea adversară -, nu a obținut niciun punct în primele patru etape. După meciul de la Amsterdam, echipa va întâlni Napoli, Juventus și Real Madrid, într-o serie de partide decisive pentru parcursul său european.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:41 - UTA - „U” Cluj, 0-2. Trei puncte de aur pentru oaspeți, care se gândesc la play-off
17:33 - Liderul galeriei „Diabos Vermelhos”a fost găsit fără suflare în mașina sa
17:28 - Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. MedRadar a primit premiul pentru optimizarea accesului la medicamente
17:23 - De la ce ar fi pornit incendiul din Sectorul 5. Explicațiile firmei care care a construit blocul
17:10 - Claudiu Târziu, fondator al AUR, despre Anca Alexandrescu: Nu are legătură cu conservatorismul
17:01 - Piloții zborului UA1093 au relatat întâlnirea cu balonul meteorologic rătăcit

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale