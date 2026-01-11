Cel mai ghinionist antrenor din fotbal. A ratat milimetric trofee și a lucrat cu un fost internațional român

Hector Raul Cuper (70 de ani) este considerat unul dintre cei mai ghinioniști antrenori din istoria fotbalului. Argentinianul a fost un tehnician în vogă, mereu aproape de câștigarea trofeelor, dar de fiecare dată a pierdut, în unele cazuri inexplicabil.

Fost fundaș central, fără mare anvergură, cu doar 3 meciuri în naționala „pumelor”, Cuper și-a început cariera de tehnician la Huracan, în 1993. Un an mai târziu a ratat titlul, în favoarea celor de la Independiente. A trecut la Lanus și în 1997 a ajuns în Spania, la Mallorca. A dus echipa în finala Cupei Cupelor, în 1999, acolo unde ibericii au pierdut cu 1-2 în fața celor de la Lazio.

În vara acelui an, argentinianul a preluat-o pe Valencia, fromație la care juca și Adrian Ilie, atacant aflat pe val în Primera Division. În primul sezon, „liliecii” au mers până în finala Ligii Campionilor, dar au fost zdrobiți de Real Madrid, scor 0-3. Valencia a continuat să impresioneze în Europa și a ajuns și în 2001 în finala celei mai importante competiții intercluburi. Ghinionul lui Cuper a fost și mai mare, pentru că Bayern Munchen s-a impus după executarea loviturilor de departajare, scor 1-1 și 4-5.

Cota antrenorului din „Țara Tangoului” era excelentă, așa că Massimo Moratti l-a adus la Inter Milano, pentru a încerca să readucă titlul pe „Giuseppe Meazza”. Și se părea că finanțatorul interiștilor avusese mână bună. Chiar la primul sezon, 2001 - 2002, echipa a fost la un meci distanță de-a deveni campioană.

În ultima etapă avea nevoie de o victorie, în deplasare, la Lazio, pentru a desface șampania. Gazdele nu aveau nicio miză, ba mai mult suporterii lazialii țineau cu Inter, pentru ca titlul să nu ajungă la Juventus. Interul a clacat inexplicabil și a pierdut cu 2-4, după ce a condus cu 1-0 și 2-1. Cristian Vieri și Ronaldo Nazario erau marile vedete ale echipei în acea vreme.

Pentru Cuper erau deja patru eșecuri majore în patru ani consecutivi. A mai stat la Inter un sezon, a jucat o semifinală de Liga Campionilor, apoi a plecat. Cariera ghinionistului antrenor a luat-o la vale. A trecut pe la Mallorca, Betis, Parma, naționala Georgiei, Aris Salonic, Racing Santander, Orduspor, Al Wasl, dar fără să mai impresioneze. A participat la Mondialul din 2018, găzduit de Rusia, cu naționala Egiptului, dar nu a trecut de grupe.

A mai fost selecționer în Uzbekistan, în R.D. Congo și în Siria, iar din 2024 a luat o pauză prelungită.