Fotbalul românesc, sub cel din Cipru, Kazahstan sau Republica Moldova. Performanțe la care granzii din Superligă nici nu visează
- Nicolae Comănescu
- 28 august 2025, 06:45
Fotbalul românesc privește cu jind, în ultimii ani, la performanțele unor echipe din zona periferică a acestui fenomen. Această ediție a Ligii Campionilor este încă o confirmare că prăbușirea campionatului intern e fără speranță. Practic cea mai importantă competiție intercluburi nici nu a început. S-au jucat tururile preliminarii și play-off-ul (ultimele meciuri se dispută în această seară). Dar, la fel ca în ultimii ani, 12 mai exact, campioana din Liga I nu va sta la masa bogaților.
Liga Campionilor, tărâm interzis pentru echipele românești
FCSB și-a încheiat umilitor scurta aventură, după ce a fost elimiantă în turul al 2-lea preliminar de campioana Macedoniei de Nord, Shkendija, scor 0-1 și 1-2. S-au împlinit astfel 12 ani de când România nu a mai avut o reprezentantă în grupele UEFA Champions League. În sezonul 2013 - 2014, Steaua juca alături de Chelsea, Schalke și Basel.
Marți, două outsidere au dat lovitura și au ajuns în Grupa Principală. Pafos, din Cipru, a eliminat-o pe Steaua Roșie Belgrad, după 2-1 și 1-1 (după prelungiri). În sezonul trecut, ciprioții treceau de CFR Cluj, în turul al 2-lea al Conference League, 0-1 șki 3-0. Ca o paranteză, România va întâlni Cipru, în deplasare, pe 9 septembrie, în preliminariile Mondialului din 2026.
Nimeni nu a trecut de faza grupelor
Niciodată de la apariția Ligii Campionilor, sezonul 1992 - 1993, o echipă românească nu a trecut de faza grupelor. Fie că a fost vorba despre Steaua, CFR Cluj, Oțelul Galați sau Unirea Urziceni. În sezonul 2011 - 2012, APOEL Nicosia (Cipru) a reușit una dintre cele mai mari surprize din istorie. A câștigat o grupă cu FC Porto, Șahtior și Zenit, a trecut de Olympique Lyon în „optimi” și a fost eliminată în „sferturi” de Real Madrid.
Campioana din Kazahstan, mare lovitură
Tot marți, o mare lovitură a dat și campioana din Kazahstan, Kairat Almaty, care a eliminat-o pe Celtic Glasgow, reprezentanta Scoției, după loviturile de departajare.
În acest timp în care echipele românești nu au mai ajuns în grupe și Republica Moldova a avut o reprezentantă: pe Sheriff Tiraspol, care în 2021 a câștigat la Real Madrid, scor 2-1.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.