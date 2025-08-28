Sport

Fotbalul românesc, sub cel din Cipru, Kazahstan sau Republica Moldova. Performanțe la care granzii din Superligă nici nu visează

Fotbalul românesc, sub cel din Cipru, Kazahstan sau Republica Moldova. Performanțe la care granzii din Superligă nici nu visează
Fotbalul românesc privește cu jind, în ultimii ani, la performanțele unor echipe din zona periferică a acestui fenomen. Această ediție a Ligii Campionilor este încă o confirmare că prăbușirea campionatului intern e fără speranță. Practic cea mai importantă competiție intercluburi nici nu a început. S-au jucat tururile preliminarii și play-off-ul (ultimele meciuri se dispută în această seară). Dar, la fel ca în ultimii ani, 12 mai exact, campioana din Liga I nu va sta la masa bogaților.

Liga Campionilor, tărâm interzis pentru echipele românești

FCSB și-a încheiat umilitor scurta aventură, după ce a fost elimiantă în turul al 2-lea preliminar de campioana Macedoniei de Nord, Shkendija, scor 0-1 și 1-2. S-au împlinit astfel 12 ani de când România nu a mai avut o reprezentantă în grupele UEFA Champions League. În sezonul 2013 - 2014, Steaua juca alături de Chelsea, Schalke și Basel.

Marți, două outsidere au dat lovitura și au ajuns în Grupa Principală. Pafos, din Cipru, a eliminat-o pe Steaua Roșie Belgrad, după 2-1 și 1-1 (după prelungiri). În sezonul trecut, ciprioții treceau de CFR Cluj, în turul al 2-lea al Conference League, 0-1 șki 3-0. Ca o paranteză, România va întâlni Cipru, în deplasare, pe 9 septembrie, în  preliminariile Mondialului din 2026.

Nimeni nu a trecut de faza grupelor

Niciodată de la apariția Ligii Campionilor, sezonul 1992 - 1993, o echipă românească nu a trecut de faza grupelor. Fie că a fost vorba despre Steaua, CFR Cluj, Oțelul Galați sau Unirea Urziceni. În sezonul 2011 - 2012, APOEL Nicosia (Cipru) a reușit una dintre cele mai mari surprize din istorie. A câștigat o grupă cu FC Porto, Șahtior și Zenit, a trecut de Olympique Lyon în „optimi” și a fost eliminată în „sferturi” de Real Madrid.

Campioana din Kazahstan, mare lovitură

Tot marți, o mare lovitură a dat și campioana din Kazahstan, Kairat Almaty, care a eliminat-o pe Celtic Glasgow, reprezentanta Scoției, după loviturile de departajare.

În acest timp în care echipele românești nu au mai ajuns în grupe și Republica Moldova a avut o reprezentantă: pe Sheriff Tiraspol, care în 2021 a câștigat la Real Madrid, scor 2-1.

 

 

