Monden Naiul moldovenesc cucerește deșertul Nevada. Moldova debutează la festivalul american „Burning Man”







Republica Moldova. Republica Moldova va debuta pentru prima dată la celebrul festival american „Burning Man”. În deșertul Black Rock din Nevada, între 24 august și 1 septembrie, moldovenii vor aduce o instalație spectaculoasă inspirată de naiul tradițional, combinând tradiția muzicală cu arta contemporană și tehnologia interactivă.

„Flute from the Future”, o sculptură ecologică și interactivă

Instalația „Flute from the Future” este o sculptură sonoră ecologică, reinterpretând naiul tradițional moldovenesc într-un mod futurist și captivant. Agenția creativă TagMe a coordonat întregul proces, de la concepție la logistică, comunicare, promovare și strângere de fonduri. Proiectul aduce un omagiu maestrului Constantin Moscovici și combină tradiția muzicală cu tehnologia modernă și arta interactivă. Lucrarea transformă un simbol național într-o experiență artistică inovatoare, menită să impresioneze publicul internațional.

Pe 31 iulie, la Teatrul Verde din Chișinău a avut loc concertul caritabil „Pan Flute SymPho Rock”, susținând realizarea instalației. Fondurile obținute din bilete au fost direcționate pentru producția și transportul instalației în Statele Unite. Campania de susținere continuă online, pe platforma oficială www.burningflute.md, unde donatorii pot contribui sau achiziționa obiecte cu design artistic. Organizatorii subliniază că fiecare sprijin reprezintă un pas esențial pentru promovarea culturii moldovenești pe scena internațională.

Deschiderea ediției din acest an a fost marcată de furtuni puternice, cu vânturi de până la 80 km/h și ploi torențiale, afectând taberele participanților. Organizatorii au recomandat securizarea structurilor și evitarea condusului pe drumurile ude, din cauza vizibilității reduse. Deși furtunile au creat dificultăți logistice, terenul s-a uscat rapid, iar vizitatorii au putut explora instalațiile. „Flute from the Future” a atras rapid atenția publicului, devenind unul dintre cele mai fotografiate și apreciate puncte ale festivalului.

Furtunile de nisip zguduie participanții la Burning Man în deșertul Nevada/ Sursa video: Facebook/Mark Fromson

Participarea la „Burning Man” nu este doar artistică, ci și o declarație culturală prin care Moldova își reafirmă identitatea. Festivalul reunește anual zeci de mii de participanți din întreaga lume, celebrând arta, inovația și expresia liberă. Instalația moldovenească demonstrează cum tradiția poate fi reinterpretată prin tehnologie și artă contemporană, oferind vizitatorilor o experiență memorabilă în inima deșertului Nevada.