Lazio învinge Napoli, scor 2-0, în Serie A. Inter poate deveni campioană din etapa viitoare

Lazio Roma a câștigat sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, împotriva Napoli, în etapa a 33-a din Serie A, pe stadionul „Diego Armando Maradona”. Rezultatul influențează lupta pentru titlu, iar liderul Inter Milano poate deveni matematic campion încă din runda următoare.

Deși nu a avut posesia de partea sa, Lazio a fost eficientă. Formația pregătită de Maurizio Sarri a reușit să se impună în fața echipei antrenate de Antonio Conte, ocupanta locului secund. Oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 6, când Matteo Cancellieri a finalizat o acțiune individuală pornită după o pasă venită de la Kenneth Taylor. Napoli a avut un început dificil, iar defensiva a arătat din nou probleme, după ce și în etapa precedentă a primit gol foarte devreme.

Până la pauză, Lazio a mai avut șansa de a-și dubla avantajul. În minutul 31, Stanislav Lobotka l-a faultat pe Tijjani Noslin în careu, iar arbitrul a acordat penalty. Execuția lui Mattia Zaccagni a fost însă apărată de portarul Vanja Milinkovic-Savic.

Portarul gazdelor a mai intervenit decisiv la șuturile lui Cancellieri și Nuno Tavares, menținând scorul la 1-0 la pauză, în timp ce jucătorii lui Napoli au fost huiduiți de suporteri după o primă repriză slabă.

După pauză, jocul a continuat în aceeași notă. Lazio a rămas echipa mai periculoasă, iar Noslin și Taylor au pus din nou în dificultate apărarea gazdelor. Napoli a avut puține momente notabile în ofensivă, singura ocazie fiind o tentativă modestă a lui Frank Anguissa.

Al doilea gol a venit în minutul 57, în urma unui contraatac pe partea stângă. Acțiunea lui Nuno Tavares a fost decisivă, mingea a ricoșat din Cancellieri și a ajuns la Toma Basic, care a trimis în plasă pentru 2-0.

Victoria oaspeților schimbă calculele în lupta pentru titlu. Inter Milano are acum 78 de puncte și un avans de 12 puncte față de Napoli, care rămâne pe locul al doilea, cu 66 de puncte. AC Milan are un meci mai puțin și 63 de puncte. În aceste condiții, Inter poate deveni matematic campioană din etapa următoare. Rezultatul este favorabil și pentru contextul în care echipa are cinci etape rămase până la finalul sezonului.

Lazio, aflată pe locul 9, a ajuns la 47 de puncte după 33 de etape și rămâne la zece puncte de locurile care asigură participarea în competițiile europene.

În același timp, formația din Roma își îndreaptă atenția către semifinala Cupei Italiei împotriva Atalantei, programată miercuri, la Bergamo, după ce prima manșă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.