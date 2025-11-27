Alina Bica sare în ajutorul celor ca Dani Mocanu. Avocata explică ce pași trebuie urmați

Fostul procuror-șef al DIICOT, Alina Bica, s-a reprofilat și a devenit avocat. Aceasta a precizat că îi poate ajuta chiar și pe cei cu mandate europene de arestare ca și Dani Mocanu.

Fostul procuror actualmente avocat este din ce în ce mai vocal pe paginile de socializare. Astfel, Alina Bica a explicat cum poate ea ajuta în cazul unui mandat de arestare european.

”Pot să acord asistență de specialitate juridică. Aceasta va fi particularizată pe fiecare caz în parte. Vreau să se înțeleagă: să gestionezi un mandat de arestare european nu este un șablon. Faptul că cineva se uită că alte persoane publice au reușit să își gestioneze un mandat de arestare european și să rămână în statul de executare nu înseamnă că prin comparație, situația lui este una foarte ușoară și poate fi gestionată cu facilitate”, a spus avocata.

Bica a explicat că în cazul celor care pot rămâne în statele de executare sunt anumite condiții care trebuie respectate. „Pentru că dacă acele persoane au putut să rămână în statul de executare înseamnă că situația lor juridică a permis acest lucru„, a explicat aceasta. Cert este că și în cazul lui Dani Mocanu se aplică aceste reguli.

De altfel, acesta s-a asigurat că are rezidența în Italia, în caz de condamnare. Ca și mulți alți condamnați și el se află în arestul poliției italiene. Dar experiența ne-a arătat că majoritatea condamnaților au fost eliberați ulterior ca mai apoi să rămână în Italia.

De altfel și pentru Alina Bica s-a cerut extrădarea din Italia. Curtea de Apel din Bari a respins această cerere în ceea ce o privește, drept urmare ea a rămas acolo. Tot acolo s-a și reprofilat și iată că ajută pe oricine are nevoie de ajutor în acest sens. Șansele pentru a nu fi extrădat în România, cresc dacă aveți rezidența în Italia.