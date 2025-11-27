Percheziții de amploare în marile orașe din țară. DIICOT vizează un dosar de contrabandă cu motorină și benzină

Joi dimineață, procurorii DIICOT și polițiștii au declanșat o operațiune extinsă în mai multe județe, efectuând 37 de percheziții la firme, la un operator portuar și la domiciliile unor persoane fizice. Acțiunea are loc în contextul unui dosar complex de contrabandă cu produse petroliere, derulat pe fondul scandalului legat de prețul carburanților.

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai unităților subordonate, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice printre care și un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări in rem, privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală”, anunță DIICOT.

Potrivit DIICOT, descinderile se desfășoară la sediile unor persoane juridice — inclusiv un operator portuar — și la locuințele unor persoane fizice din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.

„Practici de acest tip au fost facilitate de faptul că importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip 'fără depozitare', ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere (motorină)”, susține DIICOT.

Procurorii au deschis un dosar în care se fac cercetări in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea la autoritatea vamală a unor documente false de transport sau comerciale și evaziune fiscală.

Din probele strânse până în acest moment, anchetatorii au conturat suspiciunea că, începând din 2022, în jurul a două companii de export înregistrate în state europene s-ar fi format o grupare infracțională organizată care continuă să fie activă. Potrivit procurorilor, această structură ar fi pus pe picioare un mecanism atent construit, capabil să ocolească legislația vamală și să permită introducerea pe piață a unor cantități de produse petroliere care nu corespund documentelor oficiale.

Gruparea ar fi folosit documente falsificate sau incomplete pentru a declara cantități reduse de combustibili, în timp ce volumele reale ar fi fost mult mai mari. În plus, suspecții ar fi beneficiat de acces la infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier aparținând unei companii cu capital majoritar de stat, ceea ce le-ar fi oferit posibilitatea de a manipula mărfurile importate și de a masca proveniența acestora.

Procurorii explică faptul că documentele inexacte privind cantitățile de motorină importate au dus la distorsionarea pieței, permițând unor companii mici, fără infrastructură semnificativă, să obțină profituri uriașe în raport cu marii operatori din rafinare, producție și distribuție.

„La acest moment sunt efectuate verificări cu privire la un număr 11 societăți comerciale care au importat, în perioada 2022-2025, produse energetice – motorină”, a mai transmis DIICOT în comunicatul de presă.

În același timp, aceste practici ar fi facilitat evaziunea fiscală, în condițiile în care unele operațiuni și venituri nu erau înregistrate, iar altele erau trecute fictiv în contabilitate, cu scopul de a evita obligațiile fiscale datorate statului.