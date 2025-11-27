Operațiune transfrontalieră. Șase persoane vizate în dosarul actelor românești falsificate. Video

Republica Moldova. O amplă operațiune comună a procurorilor PCCOCS și DIICOT, desfășurată sub coordonarea Eurojust, a scos la iveală o rețea transfrontalieră implicată în falsificarea actelor de identitate și a permiselor de conducere românești.

Șase persoane, cetățeni moldoveni și români sunt cercetate penal în acest dosar care vizează fabricarea și distribuirea unor documente contrafăcute prezentate drept acte oficiale emise de autoritățile din România.

Potrivit PCCOCS, descinderile din Republica Moldova au avut loc pe 26 noiembrie, fiind vizate două persoane din Chișinău și Strășeni. În România, acțiunile au fost desfășurate de procurorii DIICOT în urma unui schimb de informații și a unui plan operațional comun.

Anchetatorii susțin că suspecții făceau parte dintr-un grup criminal organizat specializat în producerea de cărți de identitate, permise de conducere și alte documente care imitau perfect actele românești autentice, cu scopul obținerii de venituri ilegale.

Materialele ridicate, inclusiv echipamente digitale, suporturi de date, modele de documente și înscrisuri urmează să fie supuse expertizei pentru a stabili amploarea exactă a activității infracționale.

Operațiunea vine la doar o zi după ce, pe 25 noiembrie, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România (PÎCCJ) au efectuat 17 percheziții, inclusiv în instituții publice, într-un caz ce vizează eliberarea ilegală a actelor de identitate pe baza unor domicilii fictive.

Ancheta din România urmărește destructurarea unei rețele care ar fi facilitat obținerea ilegală de cărți de identitate și pașapoarte românești pentru cetățeni străini, inclusiv persoane din Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă și alte state din spațiul ex-sovietic. În schema infracțională ar fi implicați funcționari publici din județul Suceava, care ar fi emis documente pe numele unor persoane care nu locuiau la adresele declarate.

PCCOCS precizează că investigațiile vor continua în strânsă cooperare cu autoritățile române și cu agențiile europene, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, a fluxului de documente și a eventualelor conexiuni cu alte grupări.