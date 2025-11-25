Manelistul Dani Mocanu, în fața judecătorilor italieni pentru extrădare. Acasă îl așteaptă și ANAF

Manelistul Dani Mocanu și fratele său, condamnați în România pentru tentativă de omor, ajunga astăzi în fața judecătorilor italieni, care vor analiza cererea de extrădare solicitată de autoritățile române. În paralel, ANAF a descoperit că artistul are datorii fiscale de peste 1,6 milioane de lei, generate prin firme controlate de familie, care declarau veniturile incomplet sau eronat.

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați în România la patru, respectiv șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Mandatele de executare a pedepsei au fost emise pe 6 noiembrie, însă cei doi nu au fost găsiți la domiciliul lor din Ștefănești, Argeș, și au fugit în Italia. În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, și autoritățile italiene, cei doi bărbați au fost localizați pe 10 noiembrie în Casola di Napoli, provincia Napoli, și plasați în arest la domiciliu până când instanța va decide asupra cererii de extrădare.

Autoritățile italiene desfășoară în prezent procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, iar predarea către România depinde de decizia instanței italiene. Poliția Română a transmis că în funcție de această decizie, cei doi vor fi predați autorităților române pentru executarea pedepselor.

În paralel, Dani Mocanu se confruntă cu probleme fiscale. ANAF a finalizat un control privind veniturile șidatoriile acumulate de cântăreț, descoperind că acesta nu a achitat bugetului de stat taxe și impozite în cuantum total de 1.612.037 de lei. Pentru a evita plata obligațiilor fiscale, el a trecut gratuit pe numele membrilor familiei firmele prin care erau încasate veniturile din platformele de social media, iar acestea declarau sumele incomplet sau eronat.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că firmele și persoanele verificate erau controlate și folosite pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat. „Persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți, iar acestea realizau venituri din platforme media precum TikTok, YouTube sau Facebook și le declarau eronat. În plus, societățile au fost utilizate pentru deducerea incorectă a TVA aferent autovehiculelor folosite de artist”, a transmis ANAF.

Conform verificărilor ANAF, din totalul de 1.612.037 de lei neachitat, 1.142.004 lei reprezintă TVA, 164.509 lei impozit pe profit, 271.640 lei impozit pe dividende, 20.556 lei impozit pe venit și 13.328 lei impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Fiscul a mai stabilit creanțe suplimentare în valoare de 710.930 de lei privind drepturile de autor.