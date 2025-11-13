Dani Mocanu și fratele său, arestați la domiciliu în Italia. Autoritățile din Napoli decid măsura în procesul de extrădare

Manelistul Dani Mocanu și fratele său vor rămâne înarest la domiciliu în Italia, măsura fiind dispusă până la finalizarea procedurilor de extrădare către România. Cei doi au fost reținuți de autoritățile italiene după ce au fost dați în urmărire internațională de statul român.

Curtea de Apel din Napoli a confirmat arestarea lui Mocanu Daniel și Mocanu Ionuț Nando, stabilind că aceștia vor executa arestul la domiciliu în locuința tatălui lor, Mocanu Viorel, din localitatea Casola, provincia Napoli. Următorul termen al cauzei este programat pentru marți, 25 noiembrie, când cei doi vor fi întrebați dacă acceptă procedura simplificată a extrădării.

Potrivit informațiilor oficiale, familia se pregătise din timp pentru acest scenariu. Tatăl celor doi ar fi achiziționat casa din regiune tocmai pentru a încerca să convingă magistrații italieni să le înlocuiască executarea pedepsei cu o măsură mai blândă, scrie Antena3.

Frații Mocanu au fost condamnați definitiv în România pentru tentativă de omor. Faptele datează din seara de 18 august 2022, când, împreună cu mai mulți complici, au agresat doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, picioarele și o rangă metalică. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu în urma atacului.

Procedurile continuă în Italia, unde instanța va decide dacă acceptă extrădarea în baza documentelor transmise de autoritățile române. Până atunci, cei doi rămân sub restricție judiciară, supravegheați în locuința familiei din Napoli.

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice, în timp ce fratele său a primit șapte ani. Decizia magistraților vine după un incident violent petrecut în 18 august 2022, într-o benzinărie din Pitești. Potrivit anchetei, cei doi frați, ajutați de alți indivizi, ar fi atacat două persoane cu pumnii, picioarele și o rangă metalică, una dintre victime suferind fractură craniană.