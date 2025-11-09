Cum poate scăpa Dani Mocanu de executarea pedepsei dacă a ajuns în Italia

Dani Mocanu este din nou în centrul unui scandal, după ce a dispărut înainte ca polițiștii să pună în aplicare mandatul de executare a pedepsei. Cântărețul a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor, însă nu a mai fost găsit la domiciliu în momentul în care mascații au mers să îl ridice. Fratele său, Ionuț Nando Mocanu, condamnat la șapte ani în același dosar, a dispărut, de asemenea.

Poliția Română a confirmat public că ambii au fost dați în urmărire națională și internațională. Conform legii, dacă cei doi nu se predau în termen de șapte zile, vor primi o acuzație suplimentară: infracțiunea de evadare, care se pedepsește cu închisoare între șase luni și trei ani. Pedeapsa suplimentară se adaugă la cea deja stabilită.

Situația lui Dani Mocanu a devenit tot mai complicată în ultimii ani. În 2025, manelistul a scăpat de o condamnare la șase ani și cinci luni de închisoare pentru proxenetism, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, după ce faptele s-au prescris în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția. Condamnarea primise inițial o sentință cu executare din partea Tribunalului Dâmbovița, însă decizia definitivă a anulat efectele dosarului.

Mocanu a anunțat chiar el vestea în timpul unui concert, spunând fanilor: „Am o veste bună pentru voi, Dumnezeu m-a ajutat și-am scăpat de-acest mandat!”.

În luna aprilie 2022, Curtea de Apel Pitești l-a condamnat definitiv la o amendă penală de 15.000 de lei pentru incitare la ură sau discriminare, după ce postase un videoclip în care îndemna la ură împotriva femeilor. Ulterior, în 2022, a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, în urma unei bătăi care avusese loc într-o benzinărie din Pitești.

Săptămâna trecută, Curtea de Apel Brașov a dat verdictul definitiv: Dani Mocanu – 4 ani de închisoare cu executare; fratele său, Ionuț Nando Mocanu – 7 ani de închisoare. Cei doi au fost condamnați pentru că au bătut cu ranga un bărbat într-o stație de carburanți.

După pronunțarea deciziei, mandatul de executare a pedepsei a fost redactat, iar polițiștii argeșeni au mers la adresele celor doi, în Ștefănești. Niciunul nu era acasă. Cei doi au dispărut înainte de sosirea mascaților.

Ca urmare, Poliția a emis oficial fotografiile de urmărire și a activat procedura de căutare la nivel național și internațional.

Într-un comunicat transmis presei, Poliția Română a precizat că, pe durata procesului, cei doi s-au aflat sub măsuri preventive — arest preventiv, arest la domiciliu, control judiciar — și că le-au respectat integral. Potrivit polițiștilor, nu au existat indicii care să arate că intenționau să fugă înainte de condamnarea finală.

Poliția explică juridic situația: „Persoanele în cauză, pe durata urmăririi penale și a judecății cauzei, s-au aflat sub măsuri preventive succesive (…) Până la momentul emiterii sentinței definitive (…) aceștia și-au respectat obligațiile impuse de instanță, astfel, nu au rezultat indicii că aceștia s-ar putea sustragere”.

Instituția confirmă și obligația legală: orice condamnat are la dispoziție șapte zile pentru a se preda. În cazul în care se ascunde, pe lângă pedeapsa primită va fi adăugată și cea pentru evadare.

Există un termen legal de prescripție a executării pedepsei. În situația în care o persoană condamnată definitiv nu este găsită un număr mare de ani, executarea pedepsei poate fi prescrisă. În cazul lui Dani Mocanu, perioada de prescripție este de nouă ani. Asta înseamnă că, dacă nu este depistat și adus în țară în acest interval, pedeapsa de patru ani nu ar mai putea fi pusă în aplicare.

În paralel, surse juridice susțin că artistul ar fi fugit în străinătate înainte de condamnare. Declarațiile citate menționează și faptul că ar fi căutat sprijin pentru a rămâne în afara țării. Conform acelorași surse, Dani Mocanu ar fi luat legătura cu Mircea Băluș, cunoscut drept „Mircea Nebunu”, aflat în Italia după o condamnare pentru conducere fără permis. În trecut, între cei doi existaseră conflicte publice, dar relațiile ar fi fost reluate recent.

Potrivit legislației italiene, persoanele condamnate la pedepse de până la patru ani pot executa sentința în libertate, purtând brățară electronică, dacă au locuință stabilă și un loc de muncă. În acest scenariu, cel condamnat poate munci, inclusiv în activități artistice. Pentru maneliști, Italia a devenit una dintre cele mai profitabile piețe muzicale, datorită comunității mari de români.

La acest moment nu există o confirmare oficială că Italia ar fi destinația finală și nici dacă există un avocat care pregătește solicitări în acest sens. Presa a relatat că manelistul „ar spera să poată executa în libertate cei patru ani”, însă nu există o poziție oficială a apărătorilor săi.

Ionuț Nando Mocanu a transmis un mesaj pe TikTok pentru publicul care contractase concerte cu fratele său. Acesta și-a cerut scuze și a anunțat că banii vor fi returnați tuturor organizatorilor afectați.

Mesajul său exact a fost: „Din păcate, cum toată lumea știe, fratele meu, Dani Mocanu, a primit o condamnare, iar în urma acestei condamnări nu-și mai poate onora prezența la evenimentele următoare. Tocmai de aceea fac acest anunț, spunându-vă că, în următoarea săptămână, maximum, vom rezolva fiecare situație și problemă cu fiecare eveniment în parte. Vă pup și Doamne-ajută!”.

Există categorii de infracțiuni care nu se prescriu. Codul Penal prevede că infracțiunile contra păcii și umanității (inclusiv genocid sau crime de război) sunt imprescriptibile. De asemenea, infracțiunile intenționate care au ca rezultat moartea victimei nu se prescriu. În plus, pedepsele complementare și măsurile de siguranță rămân valabile indiferent de timpul trecut.

Tentativa de omor — infracțiunea pentru care a fost condamnat Dani Mocanu — este prescriptibilă. De aceea, dacă persoana condamnată nu este găsită un număr mare de ani, executarea poate fi anulată juridic.

Poliția Română continuă operațiunile de căutare la nivel național și internațional. În comunicatul oficial, instituția precizează că procedurile au fost activate imediat după emiterea mandatelor de executare, iar imaginile celor doi au fost publicate public.

Dacă cei doi frați nu se predau în termenul legal, se va deschide un nou dosar penal pentru evadare. În paralel, statul român poate solicita extrădarea, dacă persoana este identificată într-o țară în care există acorduri în acest sens.