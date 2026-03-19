Dani Mocanu, revine în forță: Mai am de executat maxim 10 luni dacă sunt adus în Romania și nu mă doare stomacul sau ceva

Dani Mocanu, revine în forță: Mai am de executat maxim 10 luni dacă sunt adus în Romania și nu mă doare stomacul sau ceva
Dani Mocanu a avut o ieșire publică zeflemitoare pe o rețea de socializare. Acolo a explicat că și dacă va fi adus în România, mai are de exutat maxim 11 luni, asta dacă nu îl doare stomacul sau piciorul astfel încât extrădarea să fie imposibilă.

Dani Mocanu, zeflemitor la adresa legii

Interpretul fugit în Italia din pricina condamnării de 4 ani pe care a primit-o într-un dosar în care e acuzat de tentativă de omor, a avut o ieșire publică neobișnuită. Deși în ultimele luni a tăcut, mai ales că trece printr-un proces de extrădare, iată că ultima veste, anume că rămâne cu cei patru ani condamnare, l-a cam scos din sărite. Așa că a simțit nevoia să explice exact situația.

”Sunt în Italia, în Napoli, arestat la domiciliu. Am fost condamnat în România la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor, am plecat în Italia, fiindcă aici sunt cu familia mea de 20 de ani, nu am fugit nicăieri, aici sunt la mine acasă. În momentul de față sunt arestat la domiciliu, o să fim trimiși în România, dar nu se știe încă că mă doare capul, mă înțeapă inima, mă doare coasta, nu știu”, a spus zeflemitor cântărețul.

Socotelile interlopului

Dani Mocanu, merge și mai departe și spune și cât mai are de executat din pedeapsă. ”În cazul în care mă trimite la pușcărie, din condamnarea de 4 ani eu am executat o bună parte în arestul domiciliar din România și în cel din Italia.

Românii au fost asaltați cu citații false. Cum sunt induse în eroare victimele
Sorin Grindeanu contestă modelul lui Bolojan de guvernare: Nu vreau stabilitate ca în Rusia
Și am rămas cu un rest de pedeapsă de 10-11 luni de zile. Deci pentru oamenii mei de acasă eu nu mă duc la pușcărie 4 ani, ci 10-11 luni, restul meu de pedeapsă. După care voi fi eliberat și îmi reiau activitatea”, a spus manelistul.

Nu se lasă de cântat

Chiar și în aceste condiții vitrege, interpretul spune că nu se lasă de cântat. ”Am pregăptit 35 de melodii de când sunt aici, mi-am adus de toate aici, studio, ce am avut nevoie. Sunt scrise de mine, cântate de mine nu cu AI-ul. Dar videoclipurile vor fi realizate cu AI pentru că nu pot să ies. Prezint un grad de periculozitate aparte”.

23:42 - Românii au fost asaltați cu citații false. Cum sunt induse în eroare victimele
23:30 - Călătorii, vacanțe, etc
23:25 - Teoria conspirației care a negat un Campionat Mondial de Fotbal. Evenimentul ar fi fost pus la cale de FIFA și CIA
23:17 - Un celebru serial revine la TV. Programul difuzării a fost publicat
23:10 - Radu Burnete: Carburanții pot depăși 10 lei. Riscul major apare dacă statul intervine greșit în piață

Călătorii, vacanțe, etc
Povestea Premiului Grammy câștigat de Damian Drăghici împreună cu legendarul Paul Winter
Cum ar încerca Donald Trump să-și construiască un stat paralele în SUA și să devină dictator
