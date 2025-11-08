Dani și Nando Mocanu, frații care „au crezut că legea nu există”. Tribunalul Argeș: „Au nesocotit dreptul la viață”

Frații Dani și Nando Mocanu au „lăsat impresia că legile nu există”, că „lucrurile se rezolvă prin răfuieli de stradă” și au „nesocotit dreptul la viață”, după ce, în timpul unui conflict din 18 august 2022, primul l-a imobilizat pe un adversar, iar al doilea l-a lovit cu o bară de fier în cap, se arată în motivarea Tribunalului Argeș.

Instanța arată că Dani Mocanu are un „bogat trecut infracțional” și că, de-a lungul timpului, a beneficiat de clemența judecătorilor, primind pedepse cu suspendare”. Confrom motivării, acest lucru i-ar fi creat „impresia de impunitate”.

Detaliile apar în motivarea Tribunalului Argeș, care l-a condamnat pe manelist la 5 ani și 9 luni de închisoare, iar pe fratele său la 6 ani și 4 luni pentru tentativă de omor. Cu toate acestea, pe 6 noiembrie 2025, Curtea de Apel Brașov a redus pedeapsa lui Dani Mocanu la 4 ani de închisoare, iar fratele său, Nando Mocanu, a primit 7 ani. Amândoi au fugit înainte de pronunțarea deciziei definitive.

Hotărârea nr. 110/2025 a Tribunalului Argeș include descrierea conflictului în care au fost implicați frații Mocanu, așa cum a fost surprins de camerele video dintr-o benzinărie din Pitești, pe 18 august 2022, potrivit libertatea.ro.

Imaginile surprinse de camera de supraveghere, la ora 23:56, arată cum Pletosu Ionuț Cornel, îmbrăcat cu un tricou alb, se apropie de Ionuț Nando Mocanu, „care era în continuare înarmat cu un obiect contondent lung metalic, și trage de acel obiect, în încercarea de a îl deposeda de acesta”.

În imagini se vede cum Nando Mocanu îl lovește pe Pletosu Ionuț Cornel cu un obiect metalic în zona coastelor, iar în același timp Dani Mocanu îl trage de tricou și îl lovește peste picioare.

„În acest context, persoana vătămată îl ridică în brațe pe inculpatul (Mocanu Ionuț Nando – n.r.), acesta din urmă o împinge peste umăr cu obiectul contondent pe care îl ținea în mână, fiind trasă în continuare de tricou și de inculpatul (Mocanu Daniel – n.r.), după care ambii (frați Mocanu – n.r.) cad pe asfalt. (…)”, se mai arată în documentul citat anterior.

După ce cei doi se ridică de la sol, Dani Mocanu îl prinde din nou pe Pletosu Ionuț Cornel de brațul drept și de tricou, împiedicându-l să se retragă. În acest timp, Nando Mocanu îl lovește din nou cu un obiect metalic în zona spatelui, în timp ce victima stă cu capul aplecat.

„Ulterior, după această lovitură, victima a încercat din nou să fugă din locul în care era agresată, însă inculpatul (Mocanu Daniel – n.r.) a continuat să imobilizeze victima în aceeași manieră mai sus descrisă, prin ținerea acesteia de mâna dreaptă și de tricou, astfel încât persoana vătămată, (Pletosu Ionuț Cornel – n.r.) nu a putut să se retragă din raza de acțiune a loviturilor aplicate de inculpatul (Mocanu Ionuț Nando – n.r.)”, se mai arată în document.

În timp ce era ținut strâns de Dani Mocanu, Pletosu Ionuț Cornel nu a reușit să se retragă. Ionuț Nando Mocanu a profitat de moment și l-a lovit puternic în cap cu obiectul metalic ridicat deasupra capului.

„Instanța reține că lovitura aplicată victimei nu a fost una la întâmplare cum încearcă apărarea să inducă ideea, ci una pentru care inculpatul (Mocanu Ionuț Nando – n.r.) s-a pregătit, poziționându-se de așa manieră încât să lovească victima pentru a efectua o mișcare mai amplă, de natură să amplifice forța loviturii, vizând zona capului victimei”, se arată în document.

Lovitura a fost atât de puternică încât Pletosu Ionuț Cornel, a căzut inconștient lângă o pompă de alimentare, sângerând abundent. Raportul medico-legal a confirmat un traumatism cranio-cerebral cu fractură parietală dreaptă.

„În tot acest timp, inculpatul (Mocanu Daniel – n.r.) a fost cu fața către victima (Pletosu Ionuț Cornel – n.r.), putând observa foarte bine acțiunile întreprinse de fratele său, (Mocanu Ionuț Nando – n.r.). După căderea victimei cu fața pe asfalt, conflictul s-a încheiat, agresorii fugind cu autoturismele de la locul faptei”, se arată în Hotărârea Tribunalului Argeș.

Pe 14 martie 2025, Tribunalul Argeș i-a condamnat pe frații Nando și Dani Mocanu la pedepse de 6 ani și 4 luni, respectiv 5 ani și 9 luni de închisoare, motivând decizia prin:

„În ceea ce îi priveşte pe inculpaţii (Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel – n.r.) instanţa reţine că faptele săvârşite sunt deosebit de grave având în vedere că afectează valori sociale importante, reprezintă o încălcare gravă a relaţiilor sociale protejate de legiuitor, inculpaţii manifestând o atitudine vădită de nesocotire a dreptului persoanei la viață, sănătate şi integritate fizică, prin acţiunea lor demonstrând o periculozitate accentuată şi o ignorare clară a normelor penale, acționând într-un loc public, într-un mod în care au lăsat impresia că legea nu există, că lucrurile se rezolvă prin răfuieli de stradă”.

Potrivit instanței, Ionuț Nando Mocanu „a dat dovadă de agresivitate exacerbată, având dificultăți semnificative în reglarea propriilor emoții și comportamente, manifestându-se într-un mod impulsiv”.

„Instanța are în vedere că inculpatul a lovit victima în timp ce acesta se afla cu spatele la acesta și era ținută de inculpatul (Mocanu Daniel – n.r.), acționând astfel împreună împotriva unei singure persoane, dovedind astfel că sunt persoane agresive și periculoase”, a mai reținut instanța.

Instanța a reținut că ambii frați Mocanu au avut antecedente penale, fiind implicați anterior în alte fapte pentru care au fost condamnați.