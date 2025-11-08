Cine l-ar fi ajutat pe manelistul Dani Mocanu să plece din țară, înainte de condamnare

Dani Mocanu ar fi plecat din țară cu puțin timp înainte ca magistrații Curții de Apel Brașov să-l condamne definitiv la patru ani de închisoare. Artistul ar fi discutat anterior cu un cunoscut lider interlop aflat în exil, care l-ar fi ajutat să se ascundă, potrivit unor surse citate de Gândul.

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor, iar fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a fost condamnat la șapte ani de închisoare în același dosar.

După emiterea mandatului de executare, polițiștii din Argeș s-au deplasat la domiciliile celor doi, însă nu i-au găsit. În consecință, frații Mocanu au fost dați în urmărire, iar fotografiile lor au fost publicate pe site-ul Poliției Române.

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că înainte de pronunțarea sentinței, Dani Mocanu ar fi contactat un alt fugar cunoscut. Este vorba despre Mircea Băluș, zis Mircea Nebunu, fost lider al grupării Sportivilor, care se află în Italia după ce a fost condamnat, pe 16 noiembrie 2021, la un an și o lună de închisoare pentru conducere fără permis.

Dani Mocanu ar fi fost nevoit să se împace cu Mircea Nebunu, deși cei doi s-au certat în urmă cu doi ani pe rețelele sociale. În trecut, fuseseră apropiați, iar manelistul chiar îl vizitase.

Potrivit sursei menționate anterior, Mircea Nebunu ar fi acceptat să îl ajute pe Dani Mocanu, iar cântărețul ar fi plecat din țară împreună cu fratele său, înainte de pronunțarea sentinței.

Legislația din Italia i-ar putea permite lui Dani Mocanu să muncească și să susțină concerte, având în vedere comunitatea numeroasă de români din această țară. În Italia, persoanele condamnate la pedepse de până la patru ani pot executa sentința în afara închisorii, cu condiția să dețină o locuință și un loc de muncă.

Ionuț Nando, fratele lui Dani Mocanu, a anunțat vineri seară, pe TikTok, că artistul nu va putea onora evenimentele programate din cauza condamnării. El a menționat că persoanele care l-au contractat își vor primi banii înapoi.

„Din păcate, cum toată lumea știe, fratele meu, Dani Mocanu, a primit o condamnare, iar în urma acestei condamnări nu-și mai poate onora prezența la evenimentele următoare. Tocmai de aceea fac acest anunț, spunându-vă că, în următoarea săptămână, maximum, vom rezolva fiecare situație și problemă cu fiecare eveniment în parte. Vă pup și Doamne-ajută!”, a spus fratele lui Dani Mocanu.