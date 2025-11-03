Prețul carburanților, în creștere în toate stațiile din țară

Prețurile carburanților au continuat să crească în stațiile din România, influențând cheltuielile șoferilor. În ultima săptămână au avut loc trei majorări consecutive, cele mai mari fiind la motorină. Creșterile apar în contextul în care Guvernul a anunțat majorarea accizei de la 1 ianuarie 2026, măsură care va aduce un cost suplimentar pentru fiecare litru de combustibil.

Majoritatea creșterilor recente au fost de aproximativ 0,04 lei pe litru, iar motorina a înregistrat cele mai vizibile variații. Luni, 3 noiembrie, la o stație din București, prețul unui litru de motorină a atins 7,81 lei, în timp ce benzina standard costa 7,54 lei.

Față de aceeași perioadă din 2020, diferențele de preț sunt considerabile. Pentru un plin de 50 de litri de benzină, costul este acum mai mare cu aproximativ 132 de lei, iar pentru aceeași cantitate de motorină creșterea ajunge la aproape 140 de lei.

Impactul asupra consumatorilor va fi mai mare în 2026. De la 1 ianuarie, acciza la carburanți va crește, iar efectul estimat asupra prețului este de aproximativ 0,30 lei pe litru. Noile măsuri fiscale vor continua să influențeze costul combustibilului la pompă.

Platforma peco-online.ro oferă șoferilor posibilitatea de a verifica prețurile carburanților din toate orașele din România. Pentru ziua de luni, 3 noiembrie 2025, pot fi consultate tarifele pentru benzină și motorină, în variante standard și premium, precum și pentru GPL.

Conform datelor peco-online.ro, luni, cea mai ieftină benzină din România costa 7,25 lei pe litru și era disponibilă la stația Petrolium Privat din Iernuț, județul Mureș.

Pentru motorină, cel mai redus preț înregistrat în aceeași zi a fost de 7,52 lei pe litru, tot la Iernuț, la aceeași stație. În privința GPL-ului, cea mai avantajoasă ofertă era de 3,43 lei pe litru, la stația DriveGas din București, pe strada Luica, în sectorul 4.

În București, prețurile carburanților au înregistrat ușoare variații față de săptămâna trecută. Cel mai redus tarif pentru benzina standard este de 7,39 lei pe litru, la stația Petrom din sectorul 5.

Pentru motorină, prețul minim este de 7,67 lei pe litru, iar GPL-ul se menține la 3,43 lei, nivel similar cu cel din alte orașe mari.