Șeful DNA spune că nu a existat nicio presiune asupra instituției: Nu am avut niciodată cereri din partea cuiva

Șeful Direcția Națională Anticorupție, Marius Voineag, a declarat că, pe durata mandatului său, activitatea instituției nu a fost afectată de ingerințe sau presiuni externe, precizând că nu a primit solicitări din partea nimănui, inclusiv din zona politică.

Procurorul-șef al DNA a făcut aceste afirmații în cadrul emisiunii Off The Record, realizată de Sorina Matei, fiind întrebat despre o posibilă solicitare venită din partea fostului președinte al României, Klaus Iohannis.

„Cât ocupi funcții publice trebuie să fii foarte responsabil, este posibil ca pagubele să le deconteze instituția, este o dovadă de imaturitate (…) Eu vă pot confirma că nu am avut parte de astfel de discuții”, a afirmat Voineag, referindu-se la presupusa conversație pe care fostul președinte ar fi avut-o cu vechea conducere a DNA.

Șeful DNA a subliniat din nou că, în perioada în care a condus instituția, nu s-a confruntat cu tentative de influențare a activității procurorilor.

„Nu am avut niciodată cereri din parte cuiva (…) Nu au existat ingerințe (…) Poate am fost eu mai norocos și am prins altfel de etapă”, a precizat Marius Voineag.

Poziția actualului procuror-șef DNA vine în contextul unor declarații făcute pe 17 ianuarie de fostul șef al DNA din perioada 2020–2023, Crin Bologa, în cadrul unei dezbateri organizate la Universitatea Babeș-Bolyai.

Crin Bologa a participat la dezbaterea „Justiția, încrederea în stat și securitatea națională”, desfășurată la Facultatea de Studii Europene, unde a relatat ce i-ar fi spus președintele Klaus Iohannis atunci când l-a informat despre modificările aduse legilor justiției. El a amintit că, în 2022, le-a explicat parlamentarilor din Comisia juridică „cât de nociv poate fi dacă se aplică acele prevederi”.

Fostul procuror-șef DNA a afirmat că, în lipsa altor opțiuni, a solicitat o întrevedere cu președintele României pentru a discuta situația creată de schimbările legislative.

„Am fost la Cotroceni, i-am explicat ce se întâmplă și mi-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște. Indiferent ce se întâmplă... Vă spun doar ce poate fi dovedit. Am avut mai multe întâlniri, nu pot să vă povestesc. Dar unde am probe, pot să vă și spun. Sigur că am fost dezamăgit și lucrurile au continuat și legile au fost adoptate”, a mai spus el.

Crin Bologa a mai susținut că, în acea perioadă, instituții ale statului cu atribuții în apărarea democrației și a ordinii constituționale ar fi sprijinit, prin mecanismele disponibile, promovarea în funcții-cheie „a unor personaje incompetente și șantajabile”.

„Și aici e vorba nu numai de sistemul de Justiție, e vorba de statul de drept, de toate instituțiile din România”, a declarat fostul șef al DNA.