Grindeanu, în ședința PSD: Bugetul nu este al unui singur om și a viziunii lui unilaterale despre țară

Biroul Permanent Național al PSD a decis luni, în unanimitate, extinderea mandatului privind consultarea internă referitoare la analiza participării formațiunii la guvernare. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței conducerii partidului, potrivit unor surse politice.

Conform acelorași surse, noul mandat include întrebări suplimentare adresate membrilor PSD, vizând explicit dacă partidul ar trebui să rămână în coaliția de guvernare și în ce condiții ar continua această participare.

Extinderea mandatului de consultare vine în contextul unor tensiuni în interiorul coaliției de guvernare. Surse din partid au precizat că demersul are ca scop clarificarea poziției PSD în majoritatea parlamentară și stabilirea unui cadru de negociere pentru perioada următoare.

În cadrul ședinței, președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar fi susținut un discurs critic la adresa partenerilor de coaliție, în special a Partidului Național Liberal.

Potrivit stenogramelor din ședință, acesta le-ar fi transmis colegilor că PSD nu intenționează să intervină în organizarea altor partide, dar își rezervă dreptul de a decide, prin consultare internă, forma în care va participa la guvernare.

„Noi nu aveam pretenția să facem ordine la alte partide. Dar noi, PSD, ne vom consulta dacă mai vrem să facem parte din majoritate. Noi vom vota în ce formă vom participa la ea”, ar fi afirmat liderul social-democrat în fața conducerii partidului, potrivit surselor citate.

În același context, Sorin Grindeanu ar fi respins ideea că inițiativa consultării interne ar viza schimbări în conducerea altor formațiuni politice. El ar fi făcut referire la reacțiile venite din partea liberalilor, arătând că PSD nu urmărește să influențeze deciziile interne ale partenerilor de coaliție.

„Eu nu înțeleg iritarea colegilor de la PNL, căci noi nu vrem să le schimbăm președintele. Noi facem o consultare internă pentru noi, așa cum a fost și în vară”, ar fi declarat acesta, potrivit surselor participante la ședință.

Grindeanu ar fi susținut că formațiunea a intrat în coaliție „de bună credință”, cu intenția de a promova politici publice orientate către sprijinirea populației.

Potrivit stenogramelor, Grindeanu ar fi afirmat că măsurile propuse de miniștrii PSD pentru relansarea economică au fost amânate în cadrul coaliției. El ar fi susținut că unele dintre aceste inițiative au fost adoptate după mai multe luni și nu în forma inițial propusă de social-democrați.

De asemenea, liderul PSD ar fi făcut referire la evoluțiile economice recente, sugerând că întârzierile în adoptarea unor măsuri ar fi avut consecințe asupra economiei.

Un alt punct central al discursului ar fi vizat bugetul. Potrivit surselor, Sorin Grindeanu a spus că modul în care va arăta proiectul de buget va cântări în analiza privind continuarea participării la guvernare.

El ar fi arătat că documentul bugetar trebuie să reflecte viziunea întregii coaliții și să includă atât măsuri considerate de dreapta, cât și politici sociale susținute de PSD: „Bugetul nu este al unui singur om și a viziunii lui unilaterale despre țară. Trebuie să fie viziunea Coaliției, care înseamnă nu doar măsuri de dreapta, ci și măsuri de stânga pentru oameni”.

Grindeanu ar mai fi transmis că electoratul așteaptă decizii fundamentate și predictibile din partea clasei politice, bazate pe politici publice și soluții argumentate.

Decizia finală privind rămânerea PSD la guvernare urmează să fie stabilită în urma consultării interne extinse, în baza mandatului votat luni de conducerea partidului.