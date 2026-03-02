PSD extinde consultarea internă privind rămânerea la guvernare. Decizie unanimă în Biroul Permanent Național. Update

Update. PSD extinde consultarea internă privind rămânerea la guvernare. Decizie unanimă în Biroul Permanent Național

Biroul Permanent Naţional al Partidul Social Democrat a votat luni, în unanimitate, pentru extinderea mandatului privind consultarea internă referitoare la analiza prezenţei social-democraţilor la guvernare.

Potrivit unor surse din partid, membrii BPN au decis, în şedinţa de luni, ca mandatul pentru consultarea internă privind participarea în coaliţia de guvernare să fie completat cu întrebări suplimentare. Acestea vizează dacă PSD rămâne la guvernare şi în ce condiţii ar continua participarea în Executiv.

Liderii Partidului Social-Democrat (PSD) se reunesc luni la sediul partidului din șoseaua Kiseleff, cu câteva ore înainte de întâlnirea reprezentanților coaliției de guvernare, pentru a discuta bugetul de stat pe 2026 și consultarea internă privind participarea PSD la guvernare.

Ședința Biroului Permanent Național începe la ora 10:00 și va include președintele Sorin Grindeanu, cei cinci prim-vicepreședinți, cei 20 de vicepreședinți, secretarul general Claudiu Manda și președintele Consiliului Național, Mihai Tudose.

Liderii nu au primit încă o listă oficială cu punctele de discuție, însă principalele teme sunt așteptate să fie bugetul național și consultarea internă privind continuarea coaliției. Această întâlnire are loc la aproape două luni după ce Grindeanu a anunțat că va consulta membrii partidului pentru a decide dacă PSD va rămâne în guvernare. Rezultatele acestei consultări ar urma să fie finalizate după adoptarea bugetului.

Grindeanu a explicat că sondajul intern ar putea include întrebări despre păstrarea coaliției în forma actuală – PSD, PNL, UDMR și USR – sau despre o formulă mai restrânsă, fără USR, precum și despre susținerea unui alt premier desemnat de PNL.

De asemenea, la Forumul Național al activiștilor PES din România, europarlamentarul Victor Negrescu a întrebat participanții dacă doresc o formulă guvernamentală pro-europeană, iar răspunsul unanim a fost afirmativ.

PSD a subliniat că sprijinul pentru bugetul pe 2026 este condiționat de includerea măsurilor sociale și de investiții pe care partidul le consideră esențiale.

Grindeanu a precizat că bugetul trebuie să includă fonduri pentru autostrăzi, spitale, investiții locale prin Ministerul Dezvoltării și un pachet de solidaritate, iar nicio primărie să nu primească mai puțini bani decât anul trecut. Totodată, toate taxele colectate local trebuie să rămână la dispoziția autorităților locale.

Pachetul de solidaritate, anunțat într-o ședință a PSD pe 1 februarie, prevede ajutoare financiare în două tranșe, în aprilie și decembrie, pentru aproximativ 2,8 milioane de persoane.

Sumele sunt stabilite astfel: 1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei; 800 de lei pentru 497.000 de pensionari cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei; și 600 de lei pentru 612.000 de pensionari cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei. Surse PSD au declarat că partidul nu intenționează să renunțe la niciuna dintre aceste cerințe.