Sorin Grindeanui: PSD va face o analiză fără menajamente a participării sale la guvernare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat o serie de critici ferme la adresa USR și a premierului Ilie Bolojan, susținând că în actualul context politic „se distruge o mitologie politică” construită în jurul formațiunii conduse de opoziție. Liderul social-democrat a transmis că PSD va face o evaluare serioasă a participării la guvernare și a cerut șefului Executivului să își asume rolul de premier al întregii coaliții.

Declarațiile au fost făcute într-un moment în care tensiunile din interiorul alianței de guvernare sunt tot mai vizibile, iar PSD anunță o analiză internă privind continuarea colaborării.

În deschiderea intervenției sale de la Forumul Național al PES activists România, Sorin Grindeanu că declarațiile sale recente au fost interpretate excesiv și că demersul PSD nu reprezintă un gest de frondă, ci unul de responsabilitate politică. Liderul social-democrat spune că evaluarea guvernării este o obligație firească după mai multe luni de mandat și că partidul pe care îl conduce nu funcționează pe baza încrederii necondiționate.

Liderul PSD a continuat, afirmând că după mai multe luni de mandat, evaluarea este obligatorie și că partidul nu funcționează pe bază de încredere necondiționată:

„După mai bine de șase luni de guvernare – în curând nouă luni – este nu doar legitim, ci obligatoriu, să evaluăm ce a mers bine și ce nu. Pentru că nu vorbim despre guvernarea unui om. Vorbim despre guvernarea României. Nu avem o obligație față de un premier vremelnic, care se victimizează și cere încredere oarbă. Noi nu funcționăm pe încredere oarbă. Funcționăm pe responsabilitate.”

În discursul său, Grindeanu a transmis și un mesaj explicit către premier, subliniind că responsabilitatea PSD este față de electorat și nu față de o persoană aflată temporar în funcție. El a pus accent pe legitimitatea oferită prin vot și pe necesitatea unui echilibru în cadrul coaliției:

„Iar responsabilitatea noastră este față de români. Față de românii care muncesc. Față de românii care plătesc taxe. Față de românii care așteaptă investiții, locuri de muncă, spitale, școli și siguranță economică. Românii sunt cei care ne-au dat votul. Românii sunt cei care ne-au dat legitimitatea. Și românilor trebuie să le spunem, transparent și cinstit, dacă această guvernare le face viața mai bună sau dacă le cere sacrificii fără rezultate.”

În continuare, liderul social-democrat a subliniat că evaluarea începe cu propriul partid, dar vizează întreaga coaliție: „Această analiză începe, în mod firesc, cu noi înșine. Cu miniștrii social-democrați. Cu deciziile noastre. Pentru că un partid serios nu caută vinovați în exterior înainte de a-și evalua propriile responsabilități. Dar această analiză va privi și ansamblul guvernării. Pentru că suntem parte a unei coaliții, iar coaliția presupune responsabilitate comună, nu autoritate unilaterală.”

Mesajul către premier a fost formulat clar: „Domnul Bolojan nu trebuie să fie premierul unui singur partid. Este premierul coaliției. Este premierul României. Iar această poziție obligă la echilibru, dialog și respect față de toți partenerii. Stabilitatea nu înseamnă supunere. Stabilitatea înseamnă respect reciproc.”

O parte consistentă a intervenției a vizat USR, partid pe care Grindeanu îl acuză că și-ar fi construit o imagine care nu corespunde realității actuale. Social-democratul a vorbit despre diferența dintre discurs și practică, folosind o formulare ironică la adresa formațiunii:

„Și, dacă tot vorbim despre responsabilitate, cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani de zile drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației. Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice.”

Critica a continuat într-un registru mai dur, cu referire la ceea ce el numește o schimbare de poziție:

„Vedem cum „Uniunea Salvați România” a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau. Aceasta nu este reformă. Aceasta este ipocrizie politică.”

Spre finalul discursului său, Sorin Grindeanu a mutat accentul asupra viziunii economice și asupra rolului PSD în coaliție. El a explicat ce înseamnă, în opinia sa, un buget orientat spre dezvoltare:

„Pentru că bugetul unei țări nu este un simplu exercițiu contabil. Bugetul este expresia unei viziuni politice. Iar o țară nu se construiește de la un buget la altul, ci de la o generație la alta. Marile investiții nu se gândesc pe un an, ci pe ani. Așa se construiesc autostrăzile. Așa se construiesc spitalele. Așa se construiește forța unei națiuni. De aceea, bugetul României trebuie să fie un buget al dezvoltării. Un buget al investițiilor. Un buget al stabilității. Un buget care finanțează infrastructura, sănătatea, educația și energia. Un buget care susține companiile românești. Un buget care protejează comunitățile locale. Un buget care oferă siguranță celor vulnerabili”.

În încheierea discursului său, liderul PSD a reafirmat poziția partidului și a transmis un mesaj legat de orientarea doctrinară:

„PSD este partidul care a asigurat stabilitatea României. PSD este partidul care a dezvoltat economia. PSD este partidul care a protejat cetățenii atunci când vremurile au fost dificile. Și vom continua să facem acest lucru. Vom rămâne la guvernare atât timp cât vocea PSD contează. Atât timp cât votul românilor este respectat. Atât timp cât guvernarea înseamnă dezvoltare, nu austeritate fără sens. Pentru că PSD nu este un partid decorativ. PSD este un partid fondator al stabilității României. PSD este un partid european autentic. PSD este vocea milioanelor de români. Iar această voce nu va fi redusă la tăcere.

La final, vreau să îi mulțumesc în mod special lui Victor Negrescu! Te felicit pentru tot ceea ce faci în fruntea PES Activists România! Și sper să duci această organizație la nivelul următor! Când ne-ai propus să scoatem din statut termenul de ”progresism”, știi bine că am discutat mult ce înseamnă asta. Că o facem nu doar ca pe un exercițiu de imagine. Ci pentru a semnala că nu mai acceptăm politici verzi care ne obligă să nu finalizăm hidrocentrale pentru a proteja ipotetice moluște. Că nu avem nimic cu minoritățile sexuale, că respectăm deciziile CEDO. Dar prioritatea noastră este să ne apărăm în primul rând valorile naționale și tradițiile creștine! Că suntem pro-europeni convinși, dar vrem să avem o voce puternică și clară în Europa! Nu să acceptăm fără glas tratate comerciale care sunt împotriva intereselor agriculturii noastre! ”, a spus Grindeanu.