Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Șerban Nicolae, fost senator, a discutat, azi, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă, la podcastul difuzat pe evz.ro, despre politicile de austeritate ale Executivului condus de Ilie Bolojan. Un subiect complex și extrem de controversat. Nicolae a spus că orice prostie tinde să fie etichetată ca „reformă”, pentru acoperire.

„Reforma în sine a devenit un cuvânt golit de conținut. Practic poți să spui orice tâmpenie și i-ai pus eticheta de reformă și cu asta te-ai acoperit și zici, dom'le, știți, e reformă. Nu, nu orice tâmpenie e reformă. Degeaba, dacă nu ai un plan, o strategie care să fie bazată exact pe cifre de genul ăsta.

Lipsește viziunea, pentru că atunci când e vorba despre o reformă trebuie să ai o viziune. Lipsește o analiză în primul rând, studiul de impact nu mai există, n-ai datele foarte bine articulate. Ca să spui, dom'le, câtă populație am, câtă, spre exemplu, în materie de reformă administrativă e ușor și cu comasarea. Dar dacă faci comasare și le duci pe toate într-un centru și îți pleacă ăla 10 km, 15 km pe niște drumuri de pământ, vai de mama lor, ca să se ducă să-și iau adevenință de la primărie. Păi ce reformă e asta?”, a afirmat Șerban Nicolae.

Coaliția pârăie din toate încheieturile și există și posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare. Șerban Nicolae nu este fanul acestui scenariu „Au fost mulți care merg pe formula radicală, dom'le, să ieșim de la guvernare.

Și eu le spuneam, dom'le, nu e soluția ieșitul de la guvernare. Soluția politică, la ce avem acum, pe rezultatul votului, PSD-ul a trecut de la 46% în 2016 la 21% în 2024. În 8 ani a pierdut mai mult de jumătate din electorat. Asta ar fi trebuit să fie marea preocupare a conducerii PSD. Am pierdut și electoratul ăla n-a avut niciun fel de problemă să mă voteze în 2016.”

Dan Andronic a explicat că opțiunile de vor s-au schimbat în ultima vremea. „A fost fenomenul Călin Georgescu care a schimbat mult dinamica votului”

„Asta în 2024, dar noi am pierdut și în 2020 foarte mult. Adică noi am continuat să cădem și electoratul nostru s-a mutat la AUR. Electoratul PSD s-a mutat în principal la AUR”, a replicat politicianul. Care a oferit și soluția pentru continuarea coaliției, dar nu în formula actuală.

„Acest Guvern, schimbat cu un Guvern PSD-PNL-UDMR și cu sprijinul parlamentar în camera minorităților. Cu un alt prim-ministru, nu Ilie Bolojan. Asta ar fi soluția. Asta am spus-o în noiembrie. Fără USR.