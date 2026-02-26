Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecate la Contrapunct EVZ

În cadrul podcastului “Contrapunct”, jurnalistul Dan Andronic s-a arătat revoltat de faptul că Nicușor Dan, președintele României, nu are la dispoziție un avion cu care să zboare în deplasările externe lungi, fiind nevoit să închirieze.

Pentru deplasarea lui Nicușor Dan la “Consiliul pentru Pace”, care a avut loc la Washington, Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat Bombardier Global 6000, deținut de omul de afaceri Ion Țiriac.

Cazarea și aeronava transatlantică au costat peste 200.000 de euro, iar faptul că statul nu-i poate asigura președintelui României un avion cu care să ajungă în deplasările externe a deranjat, pe bună dreptate, în spațiul public.

“Ați mai văzut pe undeva prin lume ca președintelui unei țări să-i dea un om de afaceri (n.r. Ion Țiriac) avionul, în particular, să zboare? Nu am mai auzit așa ceva”, a subliniat jurnalistul Bogdan Comaroni.

“L-a plătit, nu i l-a dat. L-a închiriat”, a intervenit Dan Andronic.

“Băi, există o flotă care, totuși, cât de cât, aparține statului”, a venit replica lui Comaroni.

Dialogul dintre cei doi jurnaliști a continuat. Bogdan Comaroni este intrigat de faptul că Tarom nu-i poate asigura lui Nicușor Dan un avion capabil să-l ducă, spre exemplu, în SUA.

“Noi nu mai avem niciun avion care să aparțină statului. Tu vorbești de Tarom?”, l-a întrebat Andronic pe Comaroni, în cadrul podcastului "Contrapunct".

“Da. Deci nu poți să iei de la Tarom niciun fel de avion? Stai puțin, am înțeles că ăla te lăsase că era gheață pe acolo, cu Hercules-ul… Dar nu mai avem avioane normale, să-l iei pe unul și să spui: bă, cu ăsta zboară președintele”, a subliniat Comaroni.

Ultimul cuvânt pe marginea subiectului l-a avut Dan Andronic, care a adus în discuție cele 400 de milioane de euro date “pe un șervețel” de fostul premier Ludovic Orban fraților Micula.

“Din punctul meu de vedere, e o dovadă clară de ipocrizie românească. Îi dăm 400 de milioane de euro lui Micula, dar nu dăm 10, 12, 25 de milioane. Cât poate să fie un avion? Că nu-i mai mult. Deci, totuși, vorbim de o țară care are bani, nu suntem Burkina Faso. De fiecare dată ne plângem că nu au cu ce să meargă președintele și ministrul. Cumpărați, mă, frate, un avion din ală capabil să treacă oceanul și am terminat povestea. De fiecare dată este aceeași placă. Câți bani a cheltuit președintele”, a spus Andronic.