David vs. Goliat. Ce diferențe există între C-27J Spartan și Bombardier Global 6000, avioanele utilizate în deplasările externe de Nicușor Dan. Video

David vs. Goliat. Ce diferențe există între C-27J Spartan și Bombardier Global 6000, avioanele utilizate în deplasările externe de Nicușor Dan. Video
Diferențele dintre C 27J Spartan și Bombardier Global 6000, avioanele folosite de Nicușor Dan pentru deplasările externe, sunt colosale. Comparăm rolul, performanțele, confortul și costurile fiecărui aparat de zbor, în urma cărora aeronava lui Ion Țiriac câștigă detașat.

Pentru deplasarea lui Nicușor Dan la “Consiliul pentru Pace” găzduit de Donald Trump, la Washington, Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat Bombardier Global 6000, deținut de miliardarul Ion Țiriac. Obligat de situație, președintele a renunțat, astfel, la celebrul Spartan, cu care a călătorit până acum, în aproape toate deplasările externe. Între cele două aeronave există diferențe majore, aparatul omlui de afaceri câștigând, fără emoții, lupta.

C‑27J Spartan este avion militar adaptat pentru Nicușor Dan

C‑27J Spartan este un avion de transport tactic, conceput în primul rând pentru misiuni militare. Fabricat de compania italiană Leonardo, el transportă trupe, echipamente sau poate efectua evacuări medicale. Aeronava poate decola și ateriza de pe piste scurte și neamenajate, ceea ce îi conferă o versatilitate ridicată în operațiuni dificile.

Pentru deplasările externe ale lui Nicușor Dan, avionul militar este adaptat temporar cu un modul VIP, dar interiorul său rămâne simplu comparativ cu un jet privat. Spațiul este optimizat pentru funcționalitate, iar facilitățile disponibile nu oferă luxul și dotările complete ale unui avion de top.

C-27J Spartan

C-27J Spartan. Sursa foto: captură video

Autonomie limitată, fără confort pe distanțe lungi

C‑27J Spartan are motoare turbopropulsoare, cu o viteză de croazieră de aproximativ 580–600 km/h, mai lent decât un jet de linie sau un avion privat. Autonomia sa este limitată, de obicei sub 2.000–3.000 km fără realimentare.

Structura sa robustă prioritizează siguranța și adaptabilitatea la condiții dificile, nu confortul pe distanțe lungi. Costurile de operare sunt gestionate de stat, fiind semnificativ mai reduse decât ale unui jet privat de lux, însă adaptarea pentru VIP presupune cheltuieli suplimentare.

Bombardier Global 6000, avionul cu care Nicușor Dan a zburat în SUA, este jet privat de lux

În schimb, Bombardier Global 6000 este un jet privat conceput pentru zboruri intercontinentale. Față de C‑27J Spartan, poate lega fără escală Europa de America de Nord sau Orientul Mijlociu. Aeronava oferă cabină segmentată în trei zone distincte, cu facilități pentru odihnă, lounge și birou, inclusiv internet și sisteme de entertainment.

Motoarele turbofan permit o viteză de croazieră de aproximativ 900–946 km/h, aproape dublă față de Spartan. Autonomia sa depășește 11.000 km, permițând zboruri fără escală între continente, ceea ce îl face potrivit pentru deplasările oficiale către destinații precum Statele Unite. Jetul privat este conceput pentru confort, productivitate și siguranță pe distanțe lungi. Tehnologia de avionică și presurizarea cabinei asigură condiții optime pentru pasageri VIP.

Bombardier

Bombardier Global 6000. Sursa foto: captură video

Diferență clară cu privire la prețuri

Prețul unui Global 6000 nou se situează în jurul a 60 - 62 milioane de dolari, iar modelele second-hand se vând între 20 și 40 milioane, în funcție de vechime și stare. Costul estimat de închiriere este între 10.000 și 12.500 euro pe oră de zbor, fără a include combustibilul și echipajul. Un zbor dus-întors transatlantic poate ajunge la aproximativ 170.000 - 200.000 euro.

În schimb, costul total al zborului Spartan a fost raportat, pentru un zbor oficial al președintelui Nicușor Dan (de exemplu Paris - București și retur), la aproximativ 30.000 euro. Această sumă include cheltuieli directe (combustibil, taxe aeroport, diurnă piloți - în jur de 6.720 euro) și costuri indirecte precum mentenanța aeronavei.

Alegerea aeronavei depinde de distanță și confort

C‑27J Spartan este folosit pentru deplasările regionale sau europene, unde viteza și autonomia nu sunt critice și unde costurile trebuie să rămână moderate. În schimb, Bombardier Global 6000 devine necesar pentru rute lungi, fără escală, oferind confort complet și posibilitatea de a lucra sau de a se odihni în zbor.

În concluzie, diferența principală între cele două aeronave se observă în viteză, autonomie, confort și costurile implicate.

1
