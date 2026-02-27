Șerban Nicolae, despre ministrul Apărării, Radu Miruță: E un festival de gafe și de inepții. Video

Radu Coșarcă, Dan Andronic și invitatul lor, Șerban Nicolae, au abordat în podcastul de azi difuzat pe evz.ro, problema numirii lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcția de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: Uzina Mecanică Sadu.

„Hai să vorbim puțin despre Caragea. „Pensionarul special Caragea, numit administrator cu susținerea USR la Fabrica de armament Sadu e condamnat în două procese, într-unul trebuie să achite daune de 10.000 de lei unei procuroare de la Târgu Jiu și 1.000 de euro unui prima”, a făcut Andronic o introducere despre personajul controversat.

„Să pui un om de tipul ăsta la fabrica de armament, e clar că... e din Târgu Jiu, e clar că știa Miruță, că de aia a simțit nevoia să intre (n.r. - în direct la Antena 3). Miruță are tupe și bani”.

Șerban Nicolae l-a criticat pe ministrul Apărării, Radu Miruță, cel care a girat numirea după ce s-a sfătuit cu ministrul Economiei, Irineu Darău. „Problema mai mare e Miruță, nu Salvador. Dacă reușește cineva să-mi identifice o declarație rațională, utilă, la ceva al lui Miruță, îi dau un premiu. De când e ministrul Apărării, omul ăsta e un festival de gafe și de inepții. Miruță nu are tupeu. El e tupeul.

Dan Andronic a remarcat o trăsătură importantă în ieșirile publice ale ministrului Apărării: „Pe mine nu asta mă uimește, ci stăruința lui. Deci omul ăsta e de o stăruință... El trece impasibil. E ca cizmele alea din cauciuc cu care treci prin apă. Așa trece el prin declarațiile tâmpite pe care le face și prin stupiditățile pe care le spune”.

„El a spus că trimitem oameni în Groenlanda, a confundat bugetul de la CSA Steaua cu cel al echipei de fotbal”, a mai atras atenția Șerban Nicolae.

„Dar, într-adevăr, senzațional e faptul, ușurința cu care trece peste gafe. Adică, de multe ori te gândești, eu dacă aș fi spus asta, aș fi stat cu capul în nisip o săptămână, de rușine”, a remarcat și Radu Coșarcă.

Fostul jurnalist a remarcat o altă problemă de fond la nivel de tânără clasă politică. „Tineri, curați, care vin din afara clasei politice, care vor să reformeze, au pledat pentru competență și tocmai ei ne arată niște contradovezi ale acestor principii cu care s-au legitimat. Asta ne deranjează foarte mult.”