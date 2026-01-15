Cetățenia română a Victoriei Furtună, afiliată lui Șor, în joc. Refuză audierile din București

Republica Moldova. Victoria Furtună, președinta Partidului „Moldova Mare”, afiliat oligarhului Ilan Șor, a anunțat că nu se va prezenta la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) de la București pe 16 ianuarie, pentru a fi audiată în legătură cu solicitarea Serviciului Român de Informații (SRI) privind retragerea cetățeniei române. Decizia a fost făcută publică de fosta procuroare pe rețelele de socializare.

„Chiar dacă aș dori să mă prezint, acest lucru este imposibil, deoarece am interdicție de intrare în Uniunea Europeană, instituită în baza unor sancțiuni cu caracter politic”, a declarat Furtună.

Politiciana, căreia i s-a interzis participarea la ultimele alegeri parlamentare din Republica Moldova, a precizat că a aflat despre citația emisă „din presă”, nu printr-un act oficial.

Fosta procuroare neagă implicarea în activități ilegale și califică acuzațiile drept nefondate.

„Aș fi implicată în acte de terorism; aș avea legături cu grupări teroriste; aș pregătit un atac terorist împotriva României; aș fi obținut cetățenia prin așa-numitul clan Corduneanu. Dobândit-o legal, după nașterea primei mele fiice (2006), în temeiul căsătoriei cu soțul meu, cetățean moldovean cu cetățenie română, cu respectarea integrală a Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română”, a afirmat Victoria Furtună într-un mesaj video postat pe Facebook.

În aceeași intervenție, ea a subliniat că orice demers desfășurat în lipsa citării mele legale încalcă art. 21 și 24 din Constituția României, accesul la justiție și dreptul la apărare.

„Cetățenia României nu o voi pierde decât dacă o voi refuza benevol sau voi fi condamnată definitiv și irevocabil pentru atentarea securității României. Până atunci, luptăm pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova și pentru relații de prietenie cu România”, a punctat apropiata lui Ilan Șor.

Invitația pentru audieri la ANC a fost publicată în Monitorul Oficial al României în octombrie 2025, potrivit Europei Libere. Serviciul Român de Informații a solicitat retragerea cetățeniei române pentru mai multe persoane, inclusiv pentru Victoria Furtună, bazându-se pe articolul 25, alineatul 1, litera b din Legea cetățeniei române, care prevede că „cetățenia română se poate retrage persoanelor care, aflându-se în străinătate, se înrolează în forțele armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau cu care se află în stare de război”.

Pe 18 septembrie 2025, în plină campanie electorală, Victoria Furtună a negat că ar fi rămas fără cetățenia română: „Destul cu minciuna și manipularea! Folosind cadavre politice, precum fostul ministru al Apărării Anatol Șalaru, răspândesc falsuri murdare despre cetățenia mea. Această mișcare nu a creat nimic ferm și nu are temei legal”.

Victoria Furtună, fostă procuroare anticorupție, este cunoscută pentru legăturile sale cu Ilan Șor, refugiat la Moscova. În 2024, i s-a interzis accesul la secretul de stat, iar în martie 2024 a părăsit sistemul procuraturii, acuzând fabricarea de informații false împotriva judecătorilor „neloiali guvernării”.

Pe 30 iulie 2024, Furtună a anunțat de la Tiraspol că intenționează să participe la alegerile prezidențiale, folosind simboluri neoficiale din regiunea separatistă. În septembrie 2025, partidul „Moldova Mare” a fost înscris în cursa electorală pentru alegerile parlamentare, dar a fost ulterior exclus pentru finanțare din Federația Rusă, distribuirea de bunuri alegătorilor și formarea de blocuri electorale mascate.