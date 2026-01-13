Politiciană afiliată lui Ilan Şor, care vorbeşte „limba moldovenească”, pe cale să rămână fără cetăţenie română

Republica Moldova. Fosta procuroră anticorupţie Victoria Furtună, preşedinta partidului „Moldova Mare”, afiliat lui Ilan Şor, este tot mai aproape de a rămâne fără cetăţenia română.

Potrivit românia.europalibera.org, Victoria Furtună a fost citată pentru 16 ianuarie 2026 la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audieri în cadrul dosarul privind retragerea cetăţeniei.

Retragerea cetăţeniei române pentru Victoria Furtună a fost solicitată de Serviciul Român de Informații.

Victoria Furtună va fi nevoită, cel mai probabil, să facă uz de acte de identitate româneşti pentru a trece frontiera de la Prut. Folosirea actelor de cetăţean al Republicii Moldova i-ar putea crea probleme fostei procurore la trecerea frontierei, având restricţii de circulaţie în Uniunea Europeană.

Victoria Furtună este cunoscută pentru apropierea de oligarhul fugar Ilan Șor, aflat la originea unor formațiuni și curente politice cu orientare pro-rusă.

Serviciul Român de Informaţi (SRI) a cerut în 2025 retragerea cetățeniei Victoriei Furtună pe motiv că ar prezenta amenințări la adresa securității naționale a României.

SRI şi-a justificat cererea adresată Autorității Naţionale pentru Cetăţenie în baza articolului 25, alineatul 1, litera b din Legea cetățeniei române.

„(1) Cetățenia română se poate retrage persoanei care:

a) aflată în străinătate, se înrolează în forțele armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau cu care este în stare de război;

b) este cunoscută ca având legături cu entități teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori este implicată, în orice mod, în pregătirea sau săvârșirea unui act de terorism sau a pregătit ori a săvârșit orice alte fapte care, potrivit legii, constituie amenințări la adresa securității naționale a României;

c) a obținut cetățenia română în mod fraudulos, prin furnizarea unor informații false ori prin ascunderea unor date pertinente sau prin mijloace frauduloase”, prevede articolul 25 al Legii cetăţeniei române.

La mijlocul lui septembrie 2025, sursele TVR Moldova din rândul autorităților române au comuniicat că dosarul Victoriei Furtună este în procedură de retragere.

Victoria Furtună ar putea avea anulată deja Cartea de identitate românească. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași au desfășurat, la 23 septembrie 2025, o amplă acțiune care a vizat verificarea modului în care cetățeni proveniți din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă și-au stabilit domiciliul pe teritoriul României.

Potrivit datelor oficiale, au fost efectuate verificări la 23 de locații din municipiul și județul Iași, fiind legitimate 30 de persoane.

Acțiunea a avut la bază modificările recente ale legislației privind domiciliul și reședința, dar și suspiciuni legate de luări fictive în spațiu.

Surse judiciare au confirmat că printre persoanele vizate de verificări se află și fosta procuroare din Republica Moldova, Victoria Furtună.

Deşi propagă o retorică pro-rusă şi antiromânească, Victoria Furtună nu renunţă la cetăţenia română.

Ea a spus că va reacţiona atunci când va primi un act oficial.

Într-o reacție pentru TV8, Victoria Furtuna a declarat: „Da, am citit și eu în mass-media. Nu am fost înștiințată oficial nici de autoritățile naționale, nici de cele din România. Cetățenia românească poate fi retrasă doar în cazul în care există o sentință de condamnare care să ateste afilierea cu grupări criminale sau implicarea în careva idei expansioniste și atentare la securitatea altor state” , a spus politiciana.

Partidul „Moldova Mare” şi Victoria Furtună promovează noţiunile de „popor moldovenesc” şi „limbă moldovenească” şi consideră că Republica Moldova trebuie în primul rând să-şi dezvolte relaţiile cu Federaţia Rusă.

Victoria Furtună a candidat, în 2024, la alegerile prezidenţiale, având o susţinere largă din partea lui Ilan Şor.

Furtună a fost susținută deschis în campania electorală pentru președinție de Marchel, episcopul de Bălți și Fălești, un propagandist pro-rus înflăcărat.

În calitate de politician, fosta procuroră anticorupţie promovează retorica că Moldova trebuie să aibă relații bune cu toate statele, în special cu Federația Rusă.

Din fruntea partidului, Furtună înaintează pretenții teritoriale față de statele vecine, cerând reîntoarcerea zonei Bugeacului de Sud din Ucraina în componența Republicii Moldova. Ea motivează că nu există nici un tratat internațional ratificat de Moldova care să recunoască pierderea Bugeacului.

Alături de alți politicieni pro-ruși, Victoria Furtună a fost deranjată de difuzarea filmului „Siberia din oase”, despre deportările sovietice din Republica Moldova din perioada 1941-1949, în școlile din țară. Furtună a mai cerut deschiderea unui dosar penal împotriva președintei Maiei Sandu pentru susținerea lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale din România.

În iulie 2025, Victoria Furtună a fost sancționată de Uniunea Europeană alături de alți lideri și membri ale partidelor asociate cu Ilan Șor pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova.

În lista partidului „Moldova Mare” pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025 s-au regăsit doi pretinşi savanţi, care de-a lungul anilor au căutat argumente şi au elaborat teorii pentru a demonstra existenţa naţiunii moldoveneşti. Teorie preluată şi promovată de Victoria Furtună şi susţinătorul ei, Ilan Şor.

Este vorba despre Anatolie Dubrovschi şi Victor Stepaniuc, de pe locurile 14 şi 15 din lista electorală a partidului „Moldova Mare”.

Fost consilier al preşedintelui comunist Vladimir Voronin, Dubrovschi reapare în 2024, ca unul din fondatorii Asociaţiei „Republica”. Asociaţia respectivă a lansat Planul „Pravoslavie”, pentru formarea electoratului ortodox împotriva Maiei Sandu” .

Acest plan prevedea acțiuni subvestive și propagandistice stabilite pentru perioada iunie-octombrie 2024, în ajunul alegerilor prezidențiale și al referendumului privind integrarea Moldovei în UE.