Preşedintele unui partid pro-rus, cu doctrină antiromânească, nu vrea să renunţe la cetăţenia română

Republica Moldova. Victoria Furtună, preşedinta partidului „Moldova Mare”, afiliat lui Ilan Şor, este pe cale să piardă cetăţenia română. Autorităţile de la Bucureşti au iniţiat procedura de retragere a cetăţeniei pentru fosta procuroră anticorupţie.

Partidul „Moldova Mare”, o formațiune politică înregistrată în 2007, fiind inițial denumită Mișcarea politică Pentru Neam și Țară, a schimbat doctrina predecesorului după ce Victoria Furtună a fost aleasă preşedintă.

„Moldova Mare” şi Victoria Furtună promovează noţiunile de „popor moldovenesc” şi „limbă moldovenească” şi consideră că Republica Moldova trebuie în priul rând să-şi dezvolte relaţiile cu Federaţia Rusă.

Autorităţile de la Bucureşti au confirmat1 că procesul de retragere a cetăţeniei pentru Victoria Furtună este în desfăşurare. Deocamdată nu a fost făcut public motivul oficial pentru care politiciana de la Chişinău ar putea rămâne fără cetăţenie.

În articolul 25 din Legea 21/1991 sunt prevăzute motivele pentru care se poate retrage cetățenia. română-

„(1) Cetățenia română se poate retrage persoanei care:

a) aflată în străinătate, se înrolează în forțele armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau cu care este în stare de război;

b) este cunoscută ca având legături cu entități teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori este implicată, în orice mod, în pregătirea sau săvârșirea unui act de terorism sau a pregătit ori a săvârșit orice alte fapte care, potrivit legii, constituie amenințări la adresa securității naționale a României;

c) a obținut cetățenia română în mod fraudulos, prin furnizarea unor informații false ori prin ascunderea unor date pertinente sau prin mijloace frauduloase.”, prevede legea.

Potrivit TVR, care face referinţă la surse din Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, în cazul Victoriei Furtună ar fi vorba de punctul B din articolul 25.

Victoria Furtună a candidat anul trecut şi la alegerile prezidenţiale, având o susţinere largă din partea lui Ilan Şor.

Furtună a fost susținută deschis în campania electorală pentru președinție de Marchel, episcopul de Bălți și Fălești, un propagandist pro-rus înflăcărat.

În calitate de politician, fosta procuroră anticorupţie promovează retorica că Moldova trebuie să aibă relații bune cu toate statele, în special cu Federația Rusă.

Din fruntea partidului, Furtună înaintează pretenții teritoriale față de statele vecine, cerând reîntoarcerea zonei Bugeacului de Sud din Ucraina în componența Republicii Moldova. Ea motivează că nu există nici un tratat internațional ratificat de Moldova care să recunoască pierderea Bugeacului.

Alături de alți politicieni pro-ruși, Victoria Furtună a fost deranjată de difuzarea filmului „Siberia din oase”, despre deportările sovietice din Republica Moldova din perioada 1941-1949, în școlile din țară. Furtună a mai cerut deschiderea unui dosar penal împotriva președintei Maiei Sandu pentru susținerea lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale din România.

În iulie 2025, Victoria Furtună a fost sancționată de Uniunea Europeană alături de alți lideri și membri ale partidelor asociate cu Ilan Șor pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova.

Deşi propagă o retorică pro-rusă şi antiromânească, Victoria Furtună nu renunţă la cetăţenia română.

Ea a spus că va reacţiona atunci când va primi un act oficial.

Într-o reacție pentru TV8, Victoria Furtuna a declarat: „Da, am citit și eu în mass-media. Nu am fost înștiințată oficial nici de autoritățile naționale, nici de cele din România. Cetățenia românească poate fi retrasă doar în cazul în care există o sentință de condamnare care să ateste afilierea cu grupări criminale sau implicarea în careva idei expansioniste și atentare la securitatea altor state” , a spus politiciana.