Guvernul anunță selecții publice în CA ale companiilor de stat. Carpatica Feroviar România a deschis înscrierile: Dacă ești specialist, aplică

Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță, pe Facebook, monitorizarea publică a selecțiilor pentru Consiliile de Administrație (CA) ale companiilor de stat. Legea a fost schimbată, astfel că membrii CA nu mai pot fi numiți la propunerea formațiunilor politice.

Oana Gheorghiu a transmis un mesaj public privind reforma modului în care sunt gestionate companiile de stat. Oficialul a vorbit despre schimbările legislative recente și despre necesitatea implicării societății în procesul de selecție pentru Consiliile de Administrație.

Mesajul începe cu o reflecție asupra procesului de reformă și a ritmului în care se produc schimbările instituționale.

„Am învățat în toți anii ăștia că schimbarea nu se poate face peste noapte, că e nevoie de perseverență, de lucrat la firul ierbii, de a o lua de 100 de ori de la capăt, pentru că orice mică bătălie câștigată deschide alte fronturi.

Am învățat să nu renunț, să înțeleg dezamăgirea celor din jur și să trec peste propriile mele dezamăgiri. Să văd marile oportunități oferite de micile victorii”, transmite vicepremierul.

În continuarea mesajului, Oana Gheorghiu face referire la responsabilitatea pe care o are în actuala funcție și la dificultatea procesului de reformă. Accentul este pus pe colaborarea cu cetățenii.

„Ce am de făcut ca membru al guvernului e o bătălie grea, dar nu imposibilă, câtă vreme nu o duc singură. Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicați și voi, cetățenii. Am să vă spun cum”, anunță Oana Gheorghiu.

Declarația introduce tema centrală a mesajului, anume modificarea procedurilor de numire în Consiliile de Administrație ale companiilor de stat.

Vicepremierul descrie practicile anterioare de ocupare a pozițiilor din Consiliile de Administrație și schimbările aduse prin modificarea cadrului legal.

„Până de curând, locurile din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat se ocupau la telefon sau din pixul cuiva, nu prin competență, ci prin relații. Acum, legea elimină aceste practici. Odată cu modificarea OUG 109, pozițiile din Consiliile de Administrație trebuie scoase la selecție publică, pe bază de criterii de competență.

Dacă acest pas este transpus în practică în mod real, atunci impactul său va fi enorm în sistem”, susține Gheorghiu.

Potrivit declarației, aplicarea efectivă a noilor prevederi este esențială pentru ca schimbarea să producă efecte reale în sistemul companiilor de stat.

Mesajul abordează și nivelul de neîncredere existent în spațiul public. Oana Gheorghiu susține că transparența trebuie consolidată și anunță un mecanism de monitorizare a anunțurilor.

„Știu că mulți dintre voi sunteți sceptici. Și înțeleg de ce. Reflexele vechi se schimbă greu. De exemplu, anunțurile pentru angajarea membrilor CA există, dar sunt publicate discret, acolo unde puțini le găsesc. De aceea, împreună cu colegii mei ne-am propus să monitorizăm constant anunțurile de selecție pentru CA-urile companiilor de stat și să le aducem în atenția voastră, aici. De aici, vă rog să le preluați și voi, pentru că fiecare poate să aibă în cercul său de cunoscuți oameni cu competențe și dornici să se implice pentru a aduce managementul de calitate și în companiile de stat”, a transmis vicepremierul.

Apelul Oanei Gheorghiu este orientat către distribuirea informațiilor și către încurajarea specialiștilor să aplice pentru aceste poziții.

În partea următoare a mesajului, Gheorghiu subliniază importanța profesionalizării conducerii companiilor publice.

„În felul acesta vom ajuta împreună ministerele să facă acest proces cu adevărat transparent și să deschidem ușa către oameni competenți și independenți.

Singurul mod real în care se schimbă o companie de stat este dacă în fruntea ei ajung oameni care știu ce fac și răspund pentru rezultatele companiei, nu pentru loialități politice”, susține Oana Gheorghiu.

Declarația pune accent pe responsabilitate și pe criterii profesionale în exercitarea funcțiilor de conducere.

Mesajul se încheie cu un exemplu concret. Vicepremierul anunță deschiderea procedurii de selecție pentru Consiliul de Administrație al Carpatica Feroviar România.

„Începem azi cu Carpatica Feroviar România, care caută membri în Consiliul de Administrație. Dacă ești specialist în transport feroviar, finanțe, guvernanță corporativă, management sau juridic: Aplică! Dacă nu ești tu, dar știi pe cineva potrivit, trimite-i acest mesaj.

Carpatica Feroviar e noua companie publică de transport feroviar de marfă, creată după ce CFR Marfă a ajuns în faliment, din cauza unui management neperformant, a deciziilor politice și a unui Consiliu de Administrație care nu a răspuns niciodată pentru rezultate, așa cum arată rapoartele Curții de Conturi. Tocmai de aceea e crucial ca această nouă companie să funcționeze pe alte baze, încă de la început

Fiecare candidatură profesionistă depusă este o victorie reală pentru România, oricât de mică ar părea. Și victoriile mici, adunate, schimbă lucrurile. V-o spun din experiență”, a încheiat vicepremierul.