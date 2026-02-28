Sorin Grindeanu: Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie

Sorin Grindeanu, a declarat că un partid responsabil nu rămâne la guvernare din inerție, ci doar în măsura în care actul de guvernare aduce beneficii concrete cetățenilor. Președintele PSD a subliniat că partidul social democrat nu are nicio datorie față de un „premier vremelnic”, despre care spune că se victimizează și solicită încredere necondiționată. În acest context, Grindeanu a anunțat o evaluare a activității la guvernare, care va începe cu miniștrii PSD.

Sorin Grindeanu a precizat că afirmația sa privind evaluarea participării la guvernare a fost interpretată exagerat și a respins ideea că ar fi vorba despre o revoltă politică.

„Această întâlnire are loc într-un context politic în care o declaraţie, spun eu, cel puţin de bun simţ, a generat reacţii disproporţionate. Eu am spus un lucru firesc în urmă cu trei sau patru zile, că Partidul Social Democrat va face o analiză serioasă, responsabilă şi fără menajamente a participării sale la guvernare. Aceasta nu e un gest de revoltă şi nici nu vreau să fie interpretat acest lucru în acest mod. Acesta este un gest de responsabilitate faţă de actul de guvernare. Este exact ce fac toate partidele social-democrate europene, mature din Europa”, a afirmat Sorin Grindeanu în cadrul Forumului Național al PES activists România, unde liderul PSD a explicat sensul analizei interne anunțate recent.

El a insistat că menținerea la putere nu poate fi o chestiune de automatism politic.

„Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. Rămâne la guvernare doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetăţeni. După mai bine de şase luni de la intrarea noastră la guvernare, în curând vor fi nouă luni este nu doar legitim, ci eu consider că este obligatoriu să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost în această guvernare în cele nouă luni”, a transmis liderul PSD.

Președintele PSD a afirmat că responsabilitatea social-democraților este față de electorat, nu față de o persoană aflată temporar în fruntea Executivului.

”Pentru că nu vorbim de guvernarea unui singur om, vorbim de guvernarea României. Nu avem o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care vedem că se victimizează şi cere până la urmă încredere oarbă. Noi nu funcţionăm aşa. Am mai spus lucrul acesta şi în noiembrie la Congres. Noi funcţionăm pe responsabilitate. Iar responsabilitatea noastră este faţă de români, faţă de românii care muncesc, faţă de românii care plătesc taxe, faţă de românii, care aşteaptă investiţii, care aşteaptă locuri de muncă, spitale, şcoli sau siguranţă până la urmă economică. Românii sunt cei care ne-au dat votul. Românii sunt cei care ne-au dat legitimitatea şi românilor trebuie să le spunem transparent şi cinstit dacă această guvernare din care facem parte şi noi le face viaţa mai bună sau dacă le cere doar sacrificii, fără rezultate”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că analiza anunțată nu va ocoli propriul partid.

„Pentru că până la urmă un partid serios nu caută vinovaţi în exterior înainte de a-şi evalua propriile responsabilităţi. Dar această analiză nu se va opri doar acolo, ci va fi o analiză care va privi ansamblul guvernării, pentru că suntem parte a unei coaliţii, iar coaliţia presupune responsabilitate comună, nu doar o autoritate dacă vreţi unilaterală”, a mai transmis preşedintele PSD.

În cursul săptămânii, Grindeanu a anunțat că va extinde consultarea internă privind rămânerea la guvernare, inițiată încă din luna decembrie, cu întrebări suplimentare legate de menținerea USR în coaliție și de persoana premierului Ilie Bolojan. Liderul PSD a afirmat că protocolul ar putea rămâne neschimbat, dar cu un alt premier desemnat de PNL, apreciind totodată că actuala coaliție „scârţâie rău”.