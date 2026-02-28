Bolojan, despre situația din Orientul Mijlociu: Toate structurile noastre sunt în alertă

Premierul Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă că autoritățile române mențin toate structurile de securitate în stare de alertă, ca urmare a escaladării tensiunilor dintre Israel și Iran, potrivit gov.ro. Mai multe țări și-au închis spațiile aeriene, iar zborurile către acestea nu vor mai avea loc până la revenirea situației la normal.

„Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, aşa cum ştiţi, mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste ţări vor fi oprite o perioadă de timp şi, prin ambasadele noastre, vom ţine legătura cu cetăţenii români care sunt în aceste ţări, încercând pe de o parte să fie informaţi și să găsim soluţii pentru transportul acestora spre casă”, a declarat Bolojan, la Giurgiu.

Premierul a subliniat că angajații ambasadelor României rămân la posturi pentru a sprijini cetățenii români și pentru a menține reprezentarea țării.

„Angajaţii ambasadelor noastre sunt în bună regulă, sunt la posturi. Asta este datoria lor şi trebuie să rămână pe poziţii, în aşa fel încât să îi susţină pe cetăţenii noştri sau să reprezinte ţara noastră în aceste ţări, chiar şi în această situaţie dificilă. Le mulţumesc pentru acest lucru”, a adăugat premierul.

Și Ministerul Afacerilor Externe a emis recomandări pentru cetățenii români aflați în regiune. Ministrul Oana Țoiu a precizat că personalul neesențial al ambasadelor din Israel și Iran a fost retras, iar românii din zonă pot solicita asistență consulară.

„Am ridicat alerta de călătorie pentru Iran încă din luna ianuarie. Comunitatea românească din această ţară este foarte mică, câteva sute de persoane, iar cei mai mulți au părăsit deja zona. Au rămas la dispoziția românilor doar ambasadorul și personalul esențial al misiunii diplomatice.”

În privința Israelului, situația rămâne dinamică, cu măsuri preventive pentru protejarea cetățenilor. Ministrul a precizat că două puncte de frontieră sunt deja deschise, iar alte două urmează să fie puse în funcțiune.

„Sunt deschise două puncte de frontieră, iar alte două urmează să fie deschise. Până acum, am primit mai puțin de zece solicitări de asistență consulară, însă fac un apel către cei cu rude sau prieteni în Israel să îi informeze și să păstreze legătura cu ambasada”, a declarat Oana Țoiu.

Pentru monitorizarea situației, Guvernul a activat o celulă de criză care menține contactul constant cu cetățenii români din regiune.

Evenimentele din Orientul Mijlociu au afectat și zborurile aeriene. Pe Aeroportul Henri Coandă, mai multe curse către și dinspre Tel Aviv au fost programate, operate de WizzAir, Tarom, El Al și Hisky, însă cursa Animawings către Abu Dhabi a fost întoarsă din motive de securitate. Mai multe aeronave „ferry”, fără pasageri, urmează să fie relocate pentru siguranță.

Situația tensionată a fost amplificată sâmbătă, când Israel și Statele Unite au efectuat atacuri asupra unor obiective din Iran. Explozii au fost raportate în Teheran, iar sirenele de alarmă au fost activate în mai multe zone din Israel, unde armata a emis alerte preventive pentru populație.

Conflictul se încadrează într-un context mai amplu, legat de programul nuclear iranian și tensiunile dintre Teheran și Washington.