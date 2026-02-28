Politica

Bolojan, apărat de Băsescu. „Și eu m-as fi dus la petrecere"

Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat la România TV controversele apărute după ce premierul Ilie Bolojan a fost criticat pentru participarea la o petrecere organizată la scurt timp după adoptarea ordonanței privind reducerea posturilor din administrația publică.

Băsescu, despre criticile aduse lui Bolojan

Întrebat dacă șeful Executivului a greșit prin prezența la eveniment, Băsescu a declarat că, în locul lui Bolojan, ar fi procedat la fel. Fostul președinte a subliniat dificultatea momentului politic și presiunea asociată măsurilor adoptate de Guvern.

„Și eu m-aș fi dus. Nu mi-aș dori să fiu în situația lui Bolojan, având în vedere deciziile pe care trebuie să le ia. Sunt măsuri necesare”, a afirmat Băsescu.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea

Acesta a adăugat că soluțiile alese de premier reprezintă o variantă agreată la nivel guvernamental și a evidențiat faptul că reducerile au vizat exclusiv sectorul bugetar. „S-au diminuat salariile în zona publică, însă sectorul privat nu a fost afectat”, a explicat fostul șef al statului, sugerând că direcția adoptată de Guvern începe să producă efecte.

Bolojan, la aniversarea unui coleg de partid

Participarea premierului la eveniment a avut loc în județul Prahova, unde a fost aniversat deputatul Mircea Roșca, coleg de partid. La întâlnire a fost prezent și vicepremierul Cătălin Predoiu. Momentul ales pentru apariția publică a generat reacții critice, având în vedere contextul măsurilor de austeritate anunțate recent.

Catalin Predoiu

Catalin Predoiu. Sursa foto: Captură video

La rândul său, Ilie Bolojan a oferit explicații în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles. Premierul a precizat că programul său din ziua respectivă a fost prelungit din cauza ședințelor de Guvern și a consultărilor cu Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ.

Ce spune Bolojan

El a menționat că și-a onorat o promisiune făcută anterior privind participarea la o întâlnire cu primarii din Prahova, fără a anticipa întârzierea ședinței de Guvern.

Bolojan a declarat că nu consideră problematică prezența sa la un eveniment privat organizat ulterior și a subliniat că a susținut anterior o declarație de presă extinsă, în cadrul căreia a răspuns mai multor întrebări. Premierul a mai spus că activitatea guvernamentală a continuat fără întrerupere și că a revenit la programul oficial a doua zi dimineață.



