Bolojan, despre prezența sa la petrecerea unul lider PNL: Dimineața, la 8.00, am fost pe baricade

Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce a participat la o petrecere chiar în seara în care Guvernul a adoptat reforma în administrație, măsuri care vor duce și la concedieri în rândul bugetarilor. „Nu cred că e niciun fel de problemă”, a spus acesta, la o conferință de presă de la Bruxelles.

Potrivit premierului, ședința de Guvern s-a prelungit peste programul stabilit inițial, iar obținerea avizelor necesare și ședințele CES și ale Consiliului Legislativ au durat până târziu după-amiaza.

„Dacă vă aduceți aminte, ședința de guvern s-a lungit destul de mult, pentru că a fost nevoite să se obțină toate avizele. În acest timp, fusese convocată la Prahova o ședință cu primarii PNL la care am confirmat că voi participa. Am avut o declarație de presă în jurul orei 20:30 și am răspuns la cel puțin 15-16 întrebări, până la ora 22. Am dat un telefon, am mers acolo și la ora 22 am plecat spre Prahova. Nu cred că e niciun fel de problemă să te duci să îți saluți colegii”, a explicat acesta.

Bolojan a adăugat că, a doua zi dimineață, s-a prezentat din nou la serviciu la ora 8:00. „Dimineața la 8:00 am fost pe baricade. Participarea la evenimente private, că a doua zi era ziua președintelui de organizație, nu văd nicio problemă pe tema asta”, a mai afirmat acesta.

Premierul a respins afirmația potrivit căreia ar fi sărbătorit măsurile de austeritate adoptate.

„Asta doar niște oameni rău-intenționați pot să aprecieze. Am făcut ceea ce ne-am angajat. Această coaliție s-a angajat că va face reforma în administrație, va reduce cheltuielile de personal, va elimina risipa. În afară de asta, există activități pe care trebuie să le derulezi uneori, inclusiv să încerci să îți respecți colegii, ceea ce fac întotdeauna”, a mai spus Bolojan.

Premierul a avut, joi, discuții la Bruxelles cu vicepreședintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu. El a afirmat că absorbția fondurilor din PNRR este o prioritate pentru Guvern, iar principalele provocări vizează îndeplinirea jaloanelor asumate și accelerarea implementării proiectelor.

„Principalele provocări vizează îndeplinirea jaloanelor asumate şi accelerarea ritmului de implementare a proiectelor, obiectivul principal fiind deblocarea fondurilor europene alocate României. Au fost abordate şi aspecte din domeniul politicilor sociale. În acest sens, au fost explorate oportunităţi pentru atragerea de fonduri din Fondul Social European Plus (FSE+)”, a mai transmis Guvernul.

Șeful Executivului a adăugat că, săptămâna viitoare, Guvernul își propune să finalizeze discuțiile privind bugetul național.