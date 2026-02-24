Ce conțin cele două ordonanțe pe care le va adopta Guvernul. Coaliția a ajuns la un acord

Executivul urmează să aprobe marți două ordonanțe de urgență esențiale: una privind reforma administrației centrale și locale și alta dedicată relansării economice. Decizia vine după mai multe amânări, iar adoptarea actelor normative are loc pe fondul unor proteste anunțate în piața Victoriei.

Hotărârea a fost stabilită luni, în cadrul ședinței Coaliției de guvernare, unde liderii partidelor au convenit asupra formei finale a pachetului. Potrivit comunicatului transmis după reuniune, s-a ajuns, în unanimitate, la „un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european”.

Reforma administrației centrale și locale va fi adoptată direct în ședință de Guvern și vizează restructurarea aparatului public prin eliminarea suprapunerilor instituționale și optimizarea fluxurilor interne.

Documentul este descris drept „un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituţionale şi eficientizarea proceselor interne ale instituţiilor”.

Conform comunicatului oficial, „Scopul reformei este creşterea calităţii actului administrativ şi reducerea costurilor statului”.

În paralel, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei au primit mandat pentru a definitiva cadrul tehnic al celei de-a doua ordonanțe, astfel încât „vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administraţiei centrale şi locale”.

În același context, Coaliția a decis introducerea unor facilități fiscale pentru clădirile vechi. Pentru imobilele cu o vechime mai mare de 100 de ani se va aplica o reducere de 25% a impozitului, iar pentru cele cu o vechime între 50 și 100 de ani reducerea stabilită este de 15%.

Au fost stabilite și reduceri pentru persoanele cu handicap grav și accentuat în ceea ce privește impozitele pe clădiri și autovehicule. Comunicatul precizează: „Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice. Totodată, Ministerul Finanţelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja”.

Guvernul ia în calcul două soluții pentru contribuabilii care au achitat deja impozitele majorate pentru 2026: fie returnarea diferenței în cursul acestui an, fie compensarea acesteia prin deducere din impozitul aferent anului 2027.