Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe Bolojan

PSD intră într-un amplu proces de consultare a membrilor, pentru a decide dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Despre acest subiect a vorbit Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, invitat la podcastul Contrapunct EVZ, alături de Dan Andronic și de Mirel Curea.

„Partidul în momentul de față, așa cum a anunțat președintele Grindeanu, intră într-un nou proces de consultare de oamenilor din teritoriu, a sturcturilor noastre din teritoriu. Asta am făcut și când am decis să intrăm la guvernare. S-au votat atunci, au fost 5.000 de membri care au votat. Asta se întâmplă și zilele acestea. Practic ne pregătim pentru o consultare extinsă”, a explicat Fifor.

Două mari probleme vor fi dezbătute: dacă se va continua cu Ilie Bolojan în funcția de premier și cu USR în coaliție.

„Fiecare Consiliu Politic Județean va fi consultat membru cu membru. Și care-i starea de spirit? Poți anticipa? Eu pot să spun ce-i la mine la Arad. Noi am votat încă înainte de Crăciun două chestiuni. Una, fără USR la guvernare, e vot transmis către centru. Și a doua, se punea atunci problema dacă Bolojan va respecta totuși și ce ne doream noi. Respectiv stimularea economiei și planul de solidaritate. Și răspunsul Aradului a fost: dacă nu respectă toate aceste chestiuni, Aradul votează ca Bolojan să nu mai fie prim-ministru. Nemulțumirea există în filiere, sigur că există”, a mai afirmat social-democratul.

Mirel Curea a întrebat de ce liberalii nu pot să găsească și o altă variantă pentru funcția de premier. „Liberalii ar fi avut o soluție foarte simplă. Să-l retragă frumos pe Bolojan. Să scoată un liberal întreg la cap, că au așa ceva. Au o rezervă serioasă de cadre pentru funcțiile astea ministeriale. Eu nu-mi permit să mă refer la capacitățile domnului Bolojan, nici la aspectul domnului Bolojan. Adică un bărbat plăcut, aș spune. E foarte plăcut, prietenos. L-aș lua acasă”.

O altă problemă esențială ține de adoptarea bugetului. Mihai Fifor cere clarificarea urgentă a situației finanțelor țării. „Noi suntem în faza în care așteptăm bugetul. Ce am cerut noi sunt chestii de bun simț. 3 miliarde. Nici nu sunt 3, sunt 2,6 miliarde.

0,16, ceva de genul ăsta se poate acorda, pentru că noi am spus solidaritatea nu este o găselniță a PSD-ului. Nu ne-am trezit dimineața și am zis vrem solidaritate. Nu. Este o gură de oxigen pentru câteva milioane de români. Sigur. Pentru oameni care trăiesc cu venit minim.

Eu sper din toată inima să vină cu bugetul săptămâna viitoare, pentru că deja suntem la jumatea lunii. aproape la jumătatea lunii martie și nu avem un buget, e poate și asta o strategie. Lasă-i să funcționeze pe fracție în UAT-uri și vom vedea noi ce se întâmplă mai departe”, a mai spus Fifor.

Mai departe, situația riscă să se complice. „Dar dacă nu se va întâmpla, probabil că decizia nu va fi una de susținere în continuare a premierului Bolojan.

Eu am afirmat cât se poate de clar că n-aș vota niciodată o chestiune care ține de majorarea vârstei de pensionare în armat. Ea oricum e majorată. Lege există. Avem o lege din 2020.”