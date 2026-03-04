Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe Bolojan
- Nicolae Comănescu
- 4 martie 2026, 08:33
PSD intră într-un amplu proces de consultare a membrilor, pentru a decide dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Despre acest subiect a vorbit Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, invitat la podcastul Contrapunct EVZ, alături de Dan Andronic și de Mirel Curea.
„Partidul în momentul de față, așa cum a anunțat președintele Grindeanu, intră într-un nou proces de consultare de oamenilor din teritoriu, a sturcturilor noastre din teritoriu. Asta am făcut și când am decis să intrăm la guvernare. S-au votat atunci, au fost 5.000 de membri care au votat. Asta se întâmplă și zilele acestea. Practic ne pregătim pentru o consultare extinsă”, a explicat Fifor.
Două mari probleme vor fi dezbătute: dacă se va continua cu Ilie Bolojan în funcția de premier și cu USR în coaliție.
„Fiecare Consiliu Politic Județean va fi consultat membru cu membru. Și care-i starea de spirit? Poți anticipa? Eu pot să spun ce-i la mine la Arad. Noi am votat încă înainte de Crăciun două chestiuni. Una, fără USR la guvernare, e vot transmis către centru. Și a doua, se punea atunci problema dacă Bolojan va respecta totuși și ce ne doream noi. Respectiv stimularea economiei și planul de solidaritate. Și răspunsul Aradului a fost: dacă nu respectă toate aceste chestiuni, Aradul votează ca Bolojan să nu mai fie prim-ministru. Nemulțumirea există în filiere, sigur că există”, a mai afirmat social-democratul.
Se cere adoptarea urgentă a bugetului
Mirel Curea a întrebat de ce liberalii nu pot să găsească și o altă variantă pentru funcția de premier. „Liberalii ar fi avut o soluție foarte simplă. Să-l retragă frumos pe Bolojan. Să scoată un liberal întreg la cap, că au așa ceva. Au o rezervă serioasă de cadre pentru funcțiile astea ministeriale. Eu nu-mi permit să mă refer la capacitățile domnului Bolojan, nici la aspectul domnului Bolojan. Adică un bărbat plăcut, aș spune. E foarte plăcut, prietenos. L-aș lua acasă”.
O altă problemă esențială ține de adoptarea bugetului. Mihai Fifor cere clarificarea urgentă a situației finanțelor țării. „Noi suntem în faza în care așteptăm bugetul. Ce am cerut noi sunt chestii de bun simț. 3 miliarde. Nici nu sunt 3, sunt 2,6 miliarde.
0,16, ceva de genul ăsta se poate acorda, pentru că noi am spus solidaritatea nu este o găselniță a PSD-ului. Nu ne-am trezit dimineața și am zis vrem solidaritate. Nu. Este o gură de oxigen pentru câteva milioane de români. Sigur. Pentru oameni care trăiesc cu venit minim.
Ultimul termen: săptămâna viitoare
Eu sper din toată inima să vină cu bugetul săptămâna viitoare, pentru că deja suntem la jumatea lunii. aproape la jumătatea lunii martie și nu avem un buget, e poate și asta o strategie. Lasă-i să funcționeze pe fracție în UAT-uri și vom vedea noi ce se întâmplă mai departe”, a mai spus Fifor.
Mai departe, situația riscă să se complice. „Dar dacă nu se va întâmpla, probabil că decizia nu va fi una de susținere în continuare a premierului Bolojan.
Eu am afirmat cât se poate de clar că n-aș vota niciodată o chestiune care ține de majorarea vârstei de pensionare în armat. Ea oricum e majorată. Lege există. Avem o lege din 2020.”
