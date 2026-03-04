EVZ Special

Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe Bolojan

Comentează știrea
Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe BolojanMihai Fifor. Sursa foto: Facebook/Mihai Fifor
Din cuprinsul articolului

PSD intră într-un amplu proces de consultare a membrilor, pentru a decide dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Despre acest subiect a vorbit Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, invitat la podcastul Contrapunct EVZ, alături de Dan Andronic și de Mirel Curea.

Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe Bolojan

„Partidul în momentul de față, așa cum a anunțat președintele Grindeanu, intră într-un nou proces de consultare de oamenilor din teritoriu, a sturcturilor noastre din teritoriu. Asta am făcut și când am decis să intrăm la guvernare. S-au votat atunci, au fost 5.000 de membri care au votat. Asta se întâmplă și zilele acestea. Practic ne pregătim pentru o consultare extinsă”, a explicat Fifor.

Două mari probleme vor fi dezbătute: dacă se va continua cu Ilie Bolojan în funcția de premier și cu USR în coaliție.

„Fiecare Consiliu Politic Județean va fi consultat membru cu membru. Și care-i starea de spirit? Poți anticipa? Eu pot să spun ce-i la mine la Arad. Noi am votat încă înainte de Crăciun două chestiuni. Una, fără USR la guvernare, e vot transmis către centru. Și a doua, se punea atunci problema dacă Bolojan va respecta totuși și ce ne doream noi. Respectiv stimularea economiei și planul de solidaritate. Și răspunsul Aradului a fost: dacă nu respectă toate aceste chestiuni, Aradul votează ca Bolojan să nu mai fie prim-ministru. Nemulțumirea există în filiere, sigur că există”, a mai afirmat social-democratul.

Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia

Se cere adoptarea urgentă a bugetului

Mirel Curea a întrebat de ce liberalii nu pot să găsească și o altă variantă pentru funcția de premier. „Liberalii ar fi avut o soluție foarte simplă. Să-l retragă frumos pe Bolojan. Să scoată un liberal întreg la cap, că au așa ceva. Au o rezervă serioasă de cadre pentru funcțiile astea ministeriale. Eu nu-mi permit să mă refer la capacitățile domnului Bolojan, nici la aspectul domnului Bolojan. Adică un bărbat plăcut, aș spune. E foarte plăcut, prietenos. L-aș lua acasă”.

O altă problemă esențială ține de adoptarea bugetului. Mihai Fifor cere clarificarea urgentă a situației finanțelor țării. „Noi suntem în faza în care așteptăm bugetul. Ce am cerut noi sunt chestii de bun simț. 3 miliarde. Nici nu sunt 3, sunt 2,6 miliarde.

0,16, ceva de genul ăsta se poate acorda, pentru că noi am spus solidaritatea nu este o găselniță a PSD-ului. Nu ne-am trezit dimineața și am zis vrem solidaritate. Nu. Este o gură de oxigen pentru câteva milioane de români. Sigur. Pentru oameni care trăiesc cu venit minim.

Ultimul termen: săptămâna viitoare

Eu sper din toată inima să vină cu bugetul săptămâna viitoare, pentru că deja suntem la jumatea lunii. aproape la jumătatea lunii martie și nu avem un buget, e poate și asta o strategie. Lasă-i să funcționeze pe fracție în UAT-uri și vom vedea noi ce se întâmplă mai departe”, a mai spus Fifor.

Mai departe, situația riscă să se complice. „Dar dacă nu se va întâmpla, probabil că decizia nu va fi una de susținere în continuare a premierului Bolojan.

Eu am afirmat cât se poate de clar că n-aș vota niciodată o chestiune care ține de majorarea vârstei de pensionare în armat. Ea oricum e majorată. Lege există. Avem o lege din 2020.”

 

1
Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
09:23 - Aeroportul Henri Coandă: 14 decolări și 15 aterizări către Egipt, Israel, Dubai și alte destinații, anulate
09:15 - Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia
09:08 - SUA discută cu milițiile kurde din Iran pentru coordonarea unor atacuri. Țările din Orientul Mijlociu, poziții diferi...
09:08 - Cod galben de ceață pentru București și județele din sud-estul țării. Șoferii, sfătuiți să circule cu atenție
08:59 - Tocăniță de post pentru toate gusturile. Rețeta pregătită în mănăstiri

HAI România!

Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe Bolojan
Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe Bolojan
Al treilea război mondial şi frontul secret din Golful Persic
Al treilea război mondial şi frontul secret din Golful Persic
Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei Sandu. Cum comunicau agenții
Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei...

Proiecte speciale