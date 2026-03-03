Vizita oficială făcută în SUA de Cătălin Predoiu, fără precedent pentru un oficial român. Subiectul alegerilor nu a fost în discuții

Unul dintre subiectele atinse de Dan Andronic, Mirel Curea și Mihai Fifor, la podcastul Contrapunct de pe evz.ro, a fost și cel al vizitei lui Cătălin Predoiu în SUA. Ministrul de Interne a avut mai multe întâlniri oficiale cu reprezentanți ai instituțiilor din zona serviciilor de informații. O anvergură nemaiîntâlnită la vreun reprezentant al statului român.

„A fost importantă prezența președintelui Nicușor Dan la Washington, la Board of Peace. Dar, în aceeași perioadă acolo a fost vicepremierul Predoiu, într-o vizită poate mai importantă. A fost vorba despre o suită de instituții din domeniul informațiilor. Asta arată că România este prezentă, e respectată, e primită pentru că deocamdată, dacă mă întrebați, este cam singura vizită oficială care are și rezultat, și impact. În continuare sper și aștept să văd o vizită la Pentagon a ministrului Apărării Naționale, indiferent cine e el. Nu contează...”, a spus fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor.

Dan Andronic a replicat, legat de numele celui care ocupă funcția de ministru al Apărării în România. „Se pare că pentru americani contează, de aia nu se întâmplă. Pentru noi, nu contează, pentru ei, da”.

Mihai Fifor a atras atenția că e important ca și alte personaje politice importante să ajungă să stea la masa oficialilor din SUA, în marile sfere de influență. „Aștept vizita oficială, nu cea în care a fost Oana Țoiu și a făcut o poză cu Rubio și alta e vizita oficială. Una e o vizită la Pentagon pe care o poate face ministrul Apărării și alta e vizita oficială. Americanii diferențiază foarte mult chestia asta. Eu sper că la un moment dat președintele Nicușor Dan va merge în vizită oficială la Casa Albă”, a spus Fifor.

Dan Andronic a atras atenția că în timpul vizitei, Cătălin Predoiu nu a fost întrebat de desfășurarea alegerilor prezidențiale din România. Din ce îmi aduc eu aminte nu cred că iun oficial s-a întâlnit cu atâția cu câți s-a întâlnit Predoiu. Apropo de vizită, Predoiu a dat un interviu la TVR Info, mi-a spus cineva, n-am apucat să verific, și a fost întrebat dacă s-a discutat de poveste cu alegerile. Dacă a fost subiect pe agendă. Și a spus: Nicăieri, nici măcar un cuvânt”.

Iar Mihai Fifor a replicat: „Dacă partenerul strategic avea de comunicat ceva pe tema asta, o făcea apăsat”.