Chatbot-ul Claude devine viral după interdicția Pentagonului. ChatGPT a fost detronat în SUA

Modelul de inteligență artificială Claude, dezvoltat de compania Anthropic, atrage tot mai mult interes la nivel internațional după ce a intrat în centrul unui conflict legat de etică, informează theguardian.com.

După ce Pentagonul a decis să-l excludă din utilizarea oficială, aplicația a înregistrat o creștere spectaculoasă a descărcărilor și a urcat rapid în topurile magazinelor de aplicații din Statele Unite și Marea Britanie. Popularitatea sa sugerează că interdicția nu a redus curiozitatea publicului, ci dimpotrivă, a alimentat atenția asupra tehnologiei.

Aplicația de inteligență artificială Claude a urcat pe prima poziție în clasamentul aplicațiilor gratuite din Statele Unite, detronând ChatGPT, produs de OpenAI, la doar o zi după ce Pentagonul a apelat la serviciile OpenAI pentru a integra AI în rețelele sale militare clasificate.

În Marea Britanie, Claude a înregistrat o creștere în topul aplicațiilor pentru iPhone, însă nu a reușit să întreacă ChatGPT. Pe platforma Android, aplicația a înregistrat de asemenea urcări în clasamentele din SUA și Marea Britanie, deși ChatGPT a rămas lider, potrivit datelor Sensor Tower.

Luni dimineață, Claude și alte aplicații dezvoltate de startup-ul Anthropic au înregistrat întreruperi semnificative, compania atribuind acest fenomen „unei cereri fără precedent pentru Claude” în ultimele zile. Conform platformei Downdetector, peste 1.400 de utilizatori au raportat probleme imediat după ora 6:00 ET, iar până la 11:00 ET, incidentul fusese soluționat de către Anthropic.

Săptămâna trecută, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a desemnat compania de inteligență artificială Anthropic drept un „potențial risc pentru lanțul de aprovizionare”.

Decizia vine după ce CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a refuzat să elimine limitele etice impuse asupra utilizării tehnologiilor firmei în supravegherea în masă și în dezvoltarea de arme complet autonome.

Dario Amodei a explicat, de asemenea, că modelele AI existente nu sunt suficient de sigure pentru astfel de utilizări și a subliniat că „supravegherea în masă ar încălca drepturile constituționale”.

De asemenea, el a pus la îndoială autoritatea guvernului federal de a marca Anthropic drept un risc pentru lanțul de aprovizionare și a asigurat clienții și contractorii Pentagonului că serviciile companiei nu vor fi afectate de această decizie.

Pe platforma sa Truth Social, Trump a acuzat compania de „încălcarea majoră a regulilor” și de încercarea de a obliga Pentagonul să urmeze termeni de utilizare proprii în locul Constituției SUA. În contextul eșecului negocierilor cu Anthropic, administrația Trump a apelat ulterior la ChatGPT de la OpenAI pentru nevoile sale.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a confirmat vineri că firma sa a semnat rapid un acord cu guvernul federal, la doar câteva ore după blocarea negocierilor cu Anthropic. El a precizat că tehnologia ChatGPT nu va fi utilizată pentru sisteme autonome de ucidere sau supraveghere în masă.

Anunțul a stârnit totuși scepticism în rândul experților în inteligență artificială, juriștilor, specialiștilor în tehnologie și utilizatorilor, care se întreabă de ce guvernul ar renunța la parteneriatul cu Anthropic doar pentru a colabora cu OpenAI, o companie cu garanții similare celor criticate.

Printre utilizatorii care au reacționat, cântăreața pop Katy Perry și-a exprimat public sprijinul pentru Anthropic, recomandând și altora să renunțe la abonamentele OpenAI.

În ciuda tensiunilor, Anthropic continuă să înregistreze creșteri semnificative. Compania a raportat o creștere de peste 60% a utilizatorilor activi gratuit și de patru ori mai mult a înscrierilor zilnice, iar numărul abonaților plătiți pentru modelul Claude s-a dublat.

Pentru a facilita tranziția noilor utilizatori, Anthropic oferă funcția de memorie în toate abonamentele plătite. Aceasta permite păstrarea conversațiilor, astfel încât Claude poate prelua discuțiile exact de unde au fost lăsate. Ghidurile oferite de companie permit utilizatorilor să migreze ușor conversațiile de la alte platforme către Claude, garantând continuitatea experienței.